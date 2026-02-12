Vinculan con el cártel Beltrán Leyva a los nueve detenidos tras enfrentamiento armado contra la Semar

La tarde del 11 de febrero fue reportada la detención de nueve hombres tras un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en la comunidad de El Limoncito, en el municipio de Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con información difundida posteriormente, los detenidos serían integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó alrededor de las 14:30 horas, a través de sus redes sociales, que el personal naval repelió una agresión armada durante labores de vigilancia preventiva. TE PUEDE INTERESAR: Quince días de crisis en Sinaloa: balaceras, fosas y secuestros reactivan operativos “Mientras personal de la Secretaría de Marina @SEMAR_mx realizaba patrullajes de vigilancia en Sinaloa para prevenir delitos en la zona, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada. Tras repeler la agresión en la comunidad de El Limoncito, en Culiacán, elementos de Marina @SEMAR_mx detuvieron a 9 personas; uno de los agresores perdió la vida. Se aseguraron armas de alto calibre, un lanzagranadas, granadas, 89 artefactos explosivos, así como vehículos y equipo táctico. Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen un dispositivo de seguridad en la zona para proteger a la población. Los operativos continúan y se seguirá informando”, publicó el funcionario.

ELEMENTOS DE LA SEMAR FUERON AGREDIDOS MIENTRAS REALIZABAN RECORRIDOS Posteriormente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) difundió un comunicado con detalles del despliegue, en el que participaron distintas corporaciones federales. “Resultado de los trabajos de reforzamiento de seguridad en el estado de Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México, junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron a nueve personas, aseguraron armamento, municiones y vehículos”. La dependencia explicó que los marinos realizaban recorridos de vigilancia cuando fueron atacados con disparos de arma de fuego. “Los elementos que realizaban recorridos de vigilancia en la comunidad El Limoncito, en el municipio de Culiacán, fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que, al ver en riesgo su integridad física, repelieron la agresión en estricto apego a los protocolos del uso de la fuerza, controlaron la situación y detuvieron a nueve personas. En el sitio, uno de los agresores perdió la vida”.

ASEGURAN ARMAS, EXPLOSIVOS, VEHÍCULOS Y EQUIPO TÁCTICO Asimismo, se detalló el aseguramiento de diverso armamento y material explosivo. “Además, se aseguraron armas de alto calibre, cartuchos, un lanzagranadas, ocho granadas, 89 artefactos explosivos, así como vehículos y equipo táctico”. La SSPC indicó que a los detenidos se les informaron sus derechos y fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación legal.