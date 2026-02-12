Vinculan con el cártel Beltrán Leyva a los nueve detenidos tras enfrentamiento armado contra la Semar

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 12 febrero 2026
    Vinculan con el cártel Beltrán Leyva a los nueve detenidos tras enfrentamiento armado contra la Semar
    Semar repelió ataque en El Limoncito, Culiacán, y detuvo a nueve presuntos Beltrán Leyva; aseguraron armas, explosivos y equipo táctico. SSPC

La Marina repelió ataque en El Limoncito, Culiacán, y detuvo a nueve presuntos miembros del cártel Beltrán Leyva; aseguraron armas, explosivos y equipo táctico

La tarde del 11 de febrero fue reportada la detención de nueve hombres tras un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en la comunidad de El Limoncito, en el municipio de Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con información difundida posteriormente, los detenidos serían integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó alrededor de las 14:30 horas, a través de sus redes sociales, que el personal naval repelió una agresión armada durante labores de vigilancia preventiva.

TE PUEDE INTERESAR: Quince días de crisis en Sinaloa: balaceras, fosas y secuestros reactivan operativos

“Mientras personal de la Secretaría de Marina @SEMAR_mx realizaba patrullajes de vigilancia en Sinaloa para prevenir delitos en la zona, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada.

Tras repeler la agresión en la comunidad de El Limoncito, en Culiacán, elementos de Marina @SEMAR_mx detuvieron a 9 personas; uno de los agresores perdió la vida. Se aseguraron armas de alto calibre, un lanzagranadas, granadas, 89 artefactos explosivos, así como vehículos y equipo táctico.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen un dispositivo de seguridad en la zona para proteger a la población. Los operativos continúan y se seguirá informando”, publicó el funcionario.

ELEMENTOS DE LA SEMAR FUERON AGREDIDOS MIENTRAS REALIZABAN RECORRIDOS

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) difundió un comunicado con detalles del despliegue, en el que participaron distintas corporaciones federales.

“Resultado de los trabajos de reforzamiento de seguridad en el estado de Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México, junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron a nueve personas, aseguraron armamento, municiones y vehículos”.

La dependencia explicó que los marinos realizaban recorridos de vigilancia cuando fueron atacados con disparos de arma de fuego.

“Los elementos que realizaban recorridos de vigilancia en la comunidad El Limoncito, en el municipio de Culiacán, fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que, al ver en riesgo su integridad física, repelieron la agresión en estricto apego a los protocolos del uso de la fuerza, controlaron la situación y detuvieron a nueve personas. En el sitio, uno de los agresores perdió la vida”.

ASEGURAN ARMAS, EXPLOSIVOS, VEHÍCULOS Y EQUIPO TÁCTICO

Asimismo, se detalló el aseguramiento de diverso armamento y material explosivo.

“Además, se aseguraron armas de alto calibre, cartuchos, un lanzagranadas, ocho granadas, 89 artefactos explosivos, así como vehículos y equipo táctico”.

La SSPC indicó que a los detenidos se les informaron sus derechos y fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación legal.

IDENTIFICAN COMO MIEMBROS DEL CÁRTEL DE LOS BELTRÁN LEYVA A LOS NUEVE DETENIDOS

Tras difundirse la información del operativo, fuentes federales señalaron a Infobae México que los nueve detenidos, quienes portaban armamento, formarían parte del Cártel de los Beltrán Leyva.

EL LIMONCITO: UNA ZONA ESTRATÉGICA PARA EL CRIMEN ORGANIZADO

La comunidad de El Limoncito se encuentra cerca del sector de Jesús María, área identificada como zona de influencia de la facción conocida como Los Chapitos, encabezada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En esa misma región fue detenido en enero de 2023 Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, también hijo de “El Chapo”, quien posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde actualmente colabora con autoridades de ese país.

TE PUEDE INTERESAR: Ataque armado contra Semar en Culiacán, deja 9 detenidos y un abatido, confirma Omar Harfuch

El operativo ocurre días después de que Rodolfo López Ibarra, alias “El Nito”, considerado uno de los operadores de confianza del capo Arturo Beltrán Leyva antes de su muerte, formalizara su declaración de culpabilidad ante una corte federal en Washington D. C.

López Ibarra forma parte del grupo de 29 líderes criminales que México expulsó de manera expedita hacia Estados Unidos en febrero de 2025, al ser considerados una amenaza persistente para la seguridad nacional.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen presencia en El Limoncito, Culiacán, Sinaloa para reforzar la vigilancia y continuar con los operativos, según informaron autoridades federales. La situación legal de los detenidos será definida conforme avancen las investigaciones ministeriales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Detenciones
Enfrentamientos

Localizaciones


Culiacán
Sinaloa

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Los superiores estatutos familiares

Los superiores estatutos familiares
true

Cierre del espacio aéreo en EU, entre confusiones, más presiones
México supera los 9 mil casos de sarampión en 2025, con un incremento notable en varias entidades. La Secretaría de Salud reporta 28 defunciones y refuerza estrategias de prevención ante la expansión del brote.

Casos de Sarampión siguen creciendo en México; supera los 9 mil
Batalla. El actor hizo público su diagnóstico de cáncer colorrectal un año después de recibir la noticia.

Adiós a ‘Dawson Leery’: fallece James Van Der Beek tras lucha contra el cáncer
Luego que el martes 10 de febrero se reportara la caída del sistema para agendar cita para la credencial de elector, el INE informó que restableció satisfactoriamente su sistema de comunicación.

¿Ya puedo programar cita para la credencial? INE anuncia que sistema opera con normalidad, tras caída
Actualmente, México es el epicentro de un importante brote de sarampión, que hasta el 11 de febrero cuenta con 9 mil 187 casos acumulados en 32 estados y 633 municipios.

Si ya tengo mis dos vacunas contra el sarampión, ¿puedo volver a vacunarme?
Cita. El intérprete de ‘Germán’ y ‘Doña Márgara’ se presentará este fin de semana en la ciudad como parte de su gira nacional, tras concluir las grabaciones de las temporadas 20 y 21 de ‘Vecinos’.

Entre ‘Germán’ y ‘Márgara’: Lalo España celebra 34 años de carrera en Saltillo
América y Rayados celebran su clasificación a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 tras superar sus respectivas series ante Olimpia y Xelajú.

América y Rayados avanzan a Octavos de Final en la Concacaf Champions Cup 2026