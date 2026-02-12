Vinculan con el cártel Beltrán Leyva a los nueve detenidos tras enfrentamiento armado contra la Semar
La Marina repelió ataque en El Limoncito, Culiacán, y detuvo a nueve presuntos miembros del cártel Beltrán Leyva; aseguraron armas, explosivos y equipo táctico
La tarde del 11 de febrero fue reportada la detención de nueve hombres tras un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en la comunidad de El Limoncito, en el municipio de Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con información difundida posteriormente, los detenidos serían integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó alrededor de las 14:30 horas, a través de sus redes sociales, que el personal naval repelió una agresión armada durante labores de vigilancia preventiva.
“Mientras personal de la Secretaría de Marina @SEMAR_mx realizaba patrullajes de vigilancia en Sinaloa para prevenir delitos en la zona, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada.
Tras repeler la agresión en la comunidad de El Limoncito, en Culiacán, elementos de Marina @SEMAR_mx detuvieron a 9 personas; uno de los agresores perdió la vida. Se aseguraron armas de alto calibre, un lanzagranadas, granadas, 89 artefactos explosivos, así como vehículos y equipo táctico.
Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen un dispositivo de seguridad en la zona para proteger a la población. Los operativos continúan y se seguirá informando”, publicó el funcionario.
ELEMENTOS DE LA SEMAR FUERON AGREDIDOS MIENTRAS REALIZABAN RECORRIDOS
Posteriormente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) difundió un comunicado con detalles del despliegue, en el que participaron distintas corporaciones federales.
“Resultado de los trabajos de reforzamiento de seguridad en el estado de Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México, junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron a nueve personas, aseguraron armamento, municiones y vehículos”.
La dependencia explicó que los marinos realizaban recorridos de vigilancia cuando fueron atacados con disparos de arma de fuego.
“Los elementos que realizaban recorridos de vigilancia en la comunidad El Limoncito, en el municipio de Culiacán, fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que, al ver en riesgo su integridad física, repelieron la agresión en estricto apego a los protocolos del uso de la fuerza, controlaron la situación y detuvieron a nueve personas. En el sitio, uno de los agresores perdió la vida”.
ASEGURAN ARMAS, EXPLOSIVOS, VEHÍCULOS Y EQUIPO TÁCTICO
Asimismo, se detalló el aseguramiento de diverso armamento y material explosivo.
“Además, se aseguraron armas de alto calibre, cartuchos, un lanzagranadas, ocho granadas, 89 artefactos explosivos, así como vehículos y equipo táctico”.
La SSPC indicó que a los detenidos se les informaron sus derechos y fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación legal.
IDENTIFICAN COMO MIEMBROS DEL CÁRTEL DE LOS BELTRÁN LEYVA A LOS NUEVE DETENIDOS
Tras difundirse la información del operativo, fuentes federales señalaron a Infobae México que los nueve detenidos, quienes portaban armamento, formarían parte del Cártel de los Beltrán Leyva.
EL LIMONCITO: UNA ZONA ESTRATÉGICA PARA EL CRIMEN ORGANIZADO
La comunidad de El Limoncito se encuentra cerca del sector de Jesús María, área identificada como zona de influencia de la facción conocida como Los Chapitos, encabezada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En esa misma región fue detenido en enero de 2023 Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, también hijo de “El Chapo”, quien posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde actualmente colabora con autoridades de ese país.
El operativo ocurre días después de que Rodolfo López Ibarra, alias “El Nito”, considerado uno de los operadores de confianza del capo Arturo Beltrán Leyva antes de su muerte, formalizara su declaración de culpabilidad ante una corte federal en Washington D. C.
López Ibarra forma parte del grupo de 29 líderes criminales que México expulsó de manera expedita hacia Estados Unidos en febrero de 2025, al ser considerados una amenaza persistente para la seguridad nacional.
Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen presencia en El Limoncito, Culiacán, Sinaloa para reforzar la vigilancia y continuar con los operativos, según informaron autoridades federales. La situación legal de los detenidos será definida conforme avancen las investigaciones ministeriales.