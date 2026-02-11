Quince días de crisis en Sinaloa: balaceras, fosas y secuestros reactivan operativos

CULIACÁN, SIN.- En lo que va de 2026, la violencia en Sinaloa se ha recrudecido y, en los últimos 15 días, se han registrado homicidios, ataques armados, desapariciones y detenciones, de acuerdo con un recuento de hechos de alto impacto.

El 28 de enero, los diputados de Movimiento Ciudadano Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix fueron atacados a balazos al salir de instalaciones del Congreso del Estado. Torres Félix resultó herido de gravedad y continúa hospitalizado; Montoya Ojeda fue dada de alta tras intervenciones médicas y perdió un ojo.

Sobre ese caso, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, informó que se identificó a una célula del grupo delictivo de “Los Chapitos” como responsable del ataque. Una semana después, se reportó la captura de Jesús Emir “El Compa Güero” y/o “Radio 13”, a quien se atribuye el control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de autoridades y la adquisición de drones para esa célula.

En el mismo periodo, se reportó la desaparición de 10 trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp en el municipio de Concordia; familiares señalaron que la privación de la libertad ocurrió el 23 de enero, aunque el reporte formal se difundió el 28. Tras un operativo con fuerzas estatales y federales, el 6 de febrero fueron localizadas fosas clandestinas cerca de un rancho en la comunidad de El Verde, donde se recuperaron diversos cuerpos.

El 8 de febrero se confirmó la identidad de un primer minero, José Ángel Hernández Vélez, y el 9 de febrero se informó la identificación de otros cuatro: Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Antonio Jiménez Nevárez, Jesús Antonio de la O Valdez y José Castañeda Hernández. La fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó después la localización de otras fosas en la misma comunidad y señaló que se hallaron dos osamentas en proceso de identificación.

En paralelo a las diligencias por el caso de Concordia, durante los operativos aéreos y terrestres fueron detenidos tres hombres y una mujer con armas, cargadores y chalecos tácticos, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para determinar si están relacionados con la desaparición del personal minero.

En Mazatlán, el 3 de febrero se publicaron fichas de búsqueda de cuatro turistas del Estado de México que, de acuerdo con los reportes, habrían sido privados de la libertad en una playa; una mujer y una menor que los acompañaban fueron abandonadas kilómetros adelante y rescatadas. Familiares de los desaparecidos realizaron una protesta en la Ciudad de México para exigir su localización y el avance de las investigaciones, además de solicitar una reunión con Omar García Harfuch.

El 10 de febrero se reportó la desaparición de cinco hombres cuando circulaban por la carretera Los Mochis-Ahome; también se indicó que una mujer identificada como Yuri “N” fue privada de la libertad con ellos y liberada poco después con lesiones. Un día antes, se localizó el cuerpo de una persona asesinada en la cajuela de una camioneta frente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y al día siguiente la fiscalía estatal identificó a la víctima como Sergio Cázares Zambada, señalado como sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada.

Este miércoles 11 de febrero, la Secretaría de Marina reportó una agresión armada en la comunidad de “El Limoncito”, en el municipio de Jesús María; Omar García Harfuch indicó que tras repeler el ataque se detuvo a nueve personas y una más perdió la vida, además del decomiso de armas de alto calibre, lanzagranadas, granadas, artefactos explosivos, vehículos y equipo táctico, y aseguró que los operativos continuarán de forma constante.