Ataque armado contra Semar en Culiacán, deja 9 detenidos y un abatido, confirma Omar Harfuch

México
/ 11 febrero 2026
    Omar García Harfuch, confirmó un ataque armado contra elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en Sinaloa. EL UNIVERSAL

Los hechos ocurrieron en la comunidad de El Limoncito, cuando la Semar realizaba patrullajes de prevención

A través de un breve mensaje, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó un ataque armado contra elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en Sinaloa.

De acuerdo con la información proporcionada por el funcionario federal, los hechos ocurrieron mientras los uniformados realizaban patrullajes de vigilancia en la comunidad de El Limoncito, en Culiacán, para prevenir delitos en la zona.

HAY 9 DETENIDOS Y UN ABATIDO TRAS AGRESIÓN A LA MARINA

Después de repeler la agresión, los elementos de la Marina lograron la detención de nueve personas. Asimismo, Harfuch confirmó el deceso de uno de los agresores.

“Se aseguraron armas de alto calibre, un lanzagranadas, granadas, 89 artefactos explosivos, así como vehículos y equipo táctico”, describió el secretario.

Con las acciones realizadas este 11 de febrero, las instituciones reafirman su disposición para mantener un dispositivo de seguridad en la zona y garantizar protección a la población: “Los operativos continúan y se seguirá informando”.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

