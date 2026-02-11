Ataque armado contra Semar en Culiacán, deja 9 detenidos y un abatido, confirma Omar Harfuch
Los hechos ocurrieron en la comunidad de El Limoncito, cuando la Semar realizaba patrullajes de prevención
A través de un breve mensaje, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó un ataque armado contra elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en Sinaloa.
De acuerdo con la información proporcionada por el funcionario federal, los hechos ocurrieron mientras los uniformados realizaban patrullajes de vigilancia en la comunidad de El Limoncito, en Culiacán, para prevenir delitos en la zona.
HAY 9 DETENIDOS Y UN ABATIDO TRAS AGRESIÓN A LA MARINA
Después de repeler la agresión, los elementos de la Marina lograron la detención de nueve personas. Asimismo, Harfuch confirmó el deceso de uno de los agresores.
“Se aseguraron armas de alto calibre, un lanzagranadas, granadas, 89 artefactos explosivos, así como vehículos y equipo táctico”, describió el secretario.
Con las acciones realizadas este 11 de febrero, las instituciones reafirman su disposición para mantener un dispositivo de seguridad en la zona y garantizar protección a la población: “Los operativos continúan y se seguirá informando”.