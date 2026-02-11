Ataque armado contra Semar en Culiacán, deja 9 detenidos y un abatido, confirma Omar Harfuch

A través de un breve mensaje, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó un ataque armado contra elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en Sinaloa.

De acuerdo con la información proporcionada por el funcionario federal, los hechos ocurrieron mientras los uniformados realizaban patrullajes de vigilancia en la comunidad de El Limoncito, en Culiacán, para prevenir delitos en la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Asesinan a exmando de la CES del gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Jiutepec