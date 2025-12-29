Los accidentes e incidentes en el Tren Maya y el Tren Interoceánico en 2025

El más reciente descarrilamiento del Tren Interoceánico el 28 de diciembre en Oaxaca, que hasta el momento ha reportado 13 víctimas mortales y 109 heridos, de los cuales 44 continúan hospitalizados -ninguno de gravedad-, ha despertado la curiosidad sobre las obras insignia de la Cuarta Transformación (4T).

El Gobierno de México inició las investigaciones para determinar las causas del descarrilamiento del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ocurrido sobre la línea Z del tren “Istmeño”, entre las poblaciones de Nizanda y Chivela, en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, en Oaxaca.

Los primeros reportes de la Secretaría de Marina (Semar) apuntan a que “se descarriló una de las locomotoras del tren Interoceánico lo que conllevó a que los cuatro vagones salieran de las vías”, por lo que el primer vagón se deslizó sobre el talud a 6.5 metros de profundidad, mientras que el segundo vagón quedó parcialmente suspendido y los otros dos vagones quedaron sin daños graves.

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Semar, señaló que antes del accidente se realizó la inspección habitual de la vía con un vehículo explorador. “En esta ocasión, el explorador informó que las vías se encontraban en buenas condiciones operativas para circular el tren”, afirmó.

Este incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad del Tren Maya y Tren Interoceánico, proyectos más emblemáticos y polémicos del actual gobierno federal. Críticos y opositores han cuestionado desde su construcción hasta los impactos de la obra.

ACCIDENTES DEL TREN MAYA Y TREN INTEROCEÁNICO

Tren Maya estación Limones en Quintana Roo | 30 de enero de 2025

El 30 de enero de 2025, un vagón de carga del Tren Maya se descarriló y volcó en la estación Limones, en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, dejando como saldo una persona lesionada, además de daños en la infraestructura ferroviaria.

De acuerdo con los hechos, el vagón salió parcialmente de la vía, pero pudo reanudar actividades tras labores del personal del tren y la ayuda de una grúa.

El incidente se difundió rápidamente en redes sociales, donde se observaron imágenes del vagón volcado, el cual transportaba alrededor de una tonelada de balasto.

Al lugar acudieron cuerpos de seguridad y habitantes de la zona para atender la emergencia.

Tren Interoceánico estación Pino Suárez en Tabasco | 10 de julio de 2025

Los incidentes también alcanzaron al Tren Interoceánico. El 10 de julio de 2025, una de sus unidades chocó contra un tráiler que presuntamente intentó ganarle el paso en un cruce a nivel cercano a la estación Pino Suárez, en la línea FA (que va de Coatzacoalcos, Veracruz a Palenque en Chiapas), en el municipio de Macuspana, Tabasco.

Ante este percance, arribaron al sitio autoridades de seguridad y protección civil, así como personal del mismo tren para valorar los daños y atender la situación. A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron lesionados ni víctimas mortales.

“Afortunadamente, no se reportan personas con lesiones de gravedad ni pérdidas de vidas humanas que lamentar. La línea FA continúa operativa”, detalló la Marina en redes sociales.

En redes sociales circularon imágenes del accidente donde se observa el primer vagón del tren seriamente dañado, mientras que el tráiler recibió el impacto en la góndola de carga sacándolo del camino, aunque sin volcarse.

Tren Maya estación Izamal en Yucatán | 19 de agosto de 2025

El 19 de agosto del 2025, un vagón del Tren Maya se descarriló en la estación de Izamal, ubicada en el Tramo 3 (Calkiní, Campeche-Izamal, Yucatán), durante un trayecto de Mérida a Cancún en el municipio de Izamal, Yucatán, tras chocar con otra unidad, según relatan los usuarios que iban a bordo.

Una de las pasajeras relató que el impacto del choque se sintió contundente y fue provocado por una falla que hubo al momento de cambiar las vías del tren, según le informaron las autoridades.

No se reportaron personas lesionadas del incidente

El director del Tren Maya, Óscar David Lozano Águila, explicó que lo ocurrido fue producto de una anomalía técnica cuando uno de los bogies del coche número 3 se salió de la vía. El funcionario descartó que se tratara de un accidente mayor y confirmó que se implementaron los protocolos de emergencia de manera inmediata.

Tren Interoceánico estación Cardona en Chiapas | 20 de diciembre de 2025

El 20 de diciembre de 2025, se registró otro percance en el corredor interoceánico, cuando una unidad del Tren Interoceánico se impactó con una pipa de asfalto que habría intentado ganarle el paso a la altura del kilómetro 174, en la Estación Cardona, sobre la ruta Coatzacoalcos–Pakal Ná en el municipio de Pichucalco, Chiapas.

Autoridades federales reportaron que ninguno de los 148 pasajeros que viajaban en el tren, que cubría la ruta Coatzacoalcos-Pakal Ná, ni la tripulación resultaron lesionados; no se registran pérdidas humanas, destacaron.

Por otro lado, el chofer del tráiler que impactó el Tren resultó lesionado al intentar ganarle el paso, creyó que podría cruzar antes de que pasara la locomotora.

“Afortunadamente, ninguno de los 148 pasajeros que viajaban en el tren ni la tripulación reportan algún tipo de lesiones, y no se registran pérdidas humanas”, explicó el Tren Interoceánico en un comunicado.

Tren Interoceánico estación Chivela en Oaxaca | 28 de diciembre de 2025

Para cerrar el año, el 28 de diciembre de 2025, una unidad de la Línea Z del Tren Interoceánico se descarriló cerca de la estación Chivela, en la comunidad de Nizanda en Oaxaca, a unos 99 kilómetros de la terminal Salina Cruz.

El tren, con 241 pasajeros y 9 tripulantes, se volcó hacia el barranco, provocando 13 personas fallecidas y 98 están lesionadas, según lo informó la Secretaría de Marina.

Las causas del accidente aún no han sido reveladas.