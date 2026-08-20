Vislumbran buenas noticias para México con acuerdo arancelario entre EU y Canadá

Tras el avance en las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá para ajustar aranceles, especialistas vislumbran una luz para México y una recuperación para el sector de la manufactura automotriz de México.

En el programa “Así las Cosas”, de W Radio, el periodista y director general editorial de El Financiero, Enrique Quintana López, dijo que conforme han avanzado las negociaciones, se han establecido treguas que son contrarias al panorama adverso que se esperaba inicialmente.

Recordó que desde el pasado miércoles iban a entrar en vigor aranceles adicionales impuestos de Estados Unidos que equivalen a 28 millones de dólares de exportaciones desde Canadá, pero por el contrario, ese mismo día se formalizó una tregua de tres días y más tarde trascendió que los acuerdos iban encaminados a reducción de los mismos.

“Estamos hablando de que los sectores de acero y aluminio que hoy pagan 50 por ciento, pagarían 25 por ciento, y el sector del automóvil que paga 25 por ciento hoy, se le reduciría el arancel a 15 por ciento, pero todavía no es oficial. Están trabajando en los detalles, según lo que dijo el señor Le Blanc, ministro de comercio exterior de Canadá”, dijo Quintana.

Señaló que la negociación con entre Estados Unidos y Canadá, como va hasta la fecha, representa buenas noticias para México, pues si Estados Unidos formaliza estos términos, existen condiciones para que México pida lo mismo.

“No parece lógico que a uno de los socios del TMEC se le dé un trato ventajoso, particularmente a uno que ha mantenido una actitud beligerante ante Estados Unidos, mientras que México ha tenido una actitud cooperativa”.

Dijo que se prevé que este viernes se formalicen los acuerdos entre los países del norte, que a su vez serían un banderazo para que los negociadores mexicanos pongan las cartas sobre la mesa respecto a los descuentos de aranceles que necesita el país.

“Son muy importantes sobre todo en el caso de México para la industria del automóvil. Implicaría pagar no 15, sino seis o siete por ciento de arancel y recuperar la competitividad de este sector en el que sus exportaciones han sido fuertemente golpeadas. Una buena noticia, pero el arroz todavía no se ha cocido”, detalló Quintana.