Delta y Aeroméxico continuarán su alianza; Tribunal de Estados Unidos suspende orden de Trump temporalmente

Internacional
/ 13 noviembre 2025
    Delta Air Lines y Aeroméxico mantendrán activa su alianza tras la suspensión temporal de la orden del gobierno de Estados Unidos que buscaba poner fin al acuerdo bilateral FOTO: ERIK S. LESSER | EFE

El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito en Atlanta otorgó una suspensión temporal que permite a Delta Air Lines y Aeroméxico mantener su alianza vigente

Delta Air Lines y Aeroméxico podrán mantener su alianza activa luego de que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos suspendió temporalmente la orden emitida por el presidente Donald Trump que buscaba dar por terminada la cooperación entre ambas aerolíneas.

De acuerdo con las agencias Bloomberg y Reuters, un panel conformado por tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta, concedió la suspensión de la orden, lo que permitirá que la alianza siga vigente mientras se revisa el caso en instancias judiciales.

La decisión judicial otorga un respiro a ambas compañías, que en octubre interpusieron una demanda para bloquear la disposición del Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT).

La alianza entre Delta Air Lines y Aeroméxico continuará operando luego de que un tribunal de apelaciones en Estados Unidos suspendió temporalmente la orden del gobierno de Donald Trump que buscaba ponerle fin antes de 2026. FOTO: ARCHIVO | MARIO JASSO

GOBIERNO DE TRUMP HABRÍA ORDENADO FIN DE ALIANZA DE ENTRE DELTA Y AEROMÉXICO POR EFECTOS ANTICOMPETITIVOS

La suspensión fue emitida mientras el tribunal analiza la solicitud de Delta y Aeroméxico para revisar la instrucción del gobierno estadounidense, que exigía desmantelar la alianza antes del 1 de enero de 2026.

El pasado 15 de septiembre, el gobierno de Trump ordenó poner fin al acuerdo, vigente desde hace casi nueve años, que permite coordinar horarios, precios y capacidad de vuelos entre ambos países, argumentando preocupaciones relacionadas con la competencia.

De acuerdo con los reportes, la orden formaba parte de una serie de acciones impulsadas por la Casa Blanca dirigidas al sector de aviación mexicano, bajo el argumento de garantizar condiciones equitativas de competencia en el mercado.

La decisión se dio en el contexto de las tensiones bilaterales surgidas por el traslado de las operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), medida implementada por la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito resolvió mantener activa la alianza estratégica entre Delta y Aeroméxico, decisión que da un respiro a ambas aerolíneas en medio de las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos. FOTO: ERIK S. LESSER / EFE

DELTA AIR LINES Y AEROMEXICO EMITEN COMUNICADOS Y SE MANTIENEN A LA ESPERA DE LA RESOLUCIÓN FINAL

La resolución del tribunal, emitida a última hora del miércoles, citó precedentes judiciales que permiten bloquear de manera temporal decisiones administrativas mientras se revisa su validez.

En un comunicado, Delta Air Lines expresó su reconocimiento a la decisión del tribunal por “pausar la liquidación de la asociación estratégica Delta/Aeroméxico mientras revisa la validez de la orden del Departamento de Transporte”.

Por su parte, Aeroméxico informó que la alianza continuará operando de manera regular mientras el caso se mantiene en revisión. La aerolínea mexicana emitió un comunicado oficial en el que destacó:

“Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. (‘Aeroméxico’) informa que la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Décimo Primer Circuito concedió la suspensión solicitada conjuntamente por Aeroméxico y Delta Air Lines, Inc. (‘Delta’) respecto a la orden final emitida por el Departamento de Transporte el 15 de septiembre de 2025, mediante la cual se ponía fin a la inmunidad antimonopolio y se retiraba la aprobación previamente otorgada al Acuerdo de Cooperación Conjunta entre ambas compañías. Con esta decisión, la efectividad de la Orden Final del DOT queda suspendida mientras se resuelve la revisión judicial”.

Delta Air Lines y Aeroméxico conservarán su acuerdo de colaboración luego de que un panel judicial estadounidense detuvo de forma temporal la orden que buscaba cancelar su alianza aérea, vigente desde 2016. FOTO: AEROMEXICO

ALIANZA DE DELTA AIR LINE Y AEROMÉXICO DESTACA BENEFICIOS ANTE INTENTO DE RUPTURA

El Departamento de Transporte declinó ofrecer comentarios sobre la decisión del tribunal. Las aerolíneas afectadas señalaron que la disolución del acuerdo generaría costos considerables que no podrían recuperarse, incluso si posteriormente un tribunal resolviera a su favor.

La alianza entre Delta y Aeroméxico, establecida en 2016, permite a ambas aerolíneas coordinar sus operaciones en más de 40 rutas transfronterizas, compartir ingresos y ofrecer beneficios conjuntos a sus pasajeros frecuentes.

La suspensión temporal de la orden emitida por el Gobierno de Trump para ponerle fin a la alianza entre Delta Air Line y Aeroméxico mantiene vigente esta cooperación mientras se determina el futuro del acuerdo en los tribunales estadounidenses.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

