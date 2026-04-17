‘Viva la paz siempre’: Sheinbaum llega a España para la Cumbre en Defensa de la Democracia

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 17 abril 2026
    ‘Viva la paz siempre’: Sheinbaum llega a España para la Cumbre en Defensa de la Democracia
    Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, arribo a España para sostener una reunión con líderes mundiales. PRESIDENCIA/CUARTOSURO

Decenas de connacionales se congregaron en las inmediaciones con el fin de darle la bienvenida

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó a Barcelona este viernes, donde fue recibida por integrantes de la comunidad mexicana que radica en dicha ciudad, en el marco de su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en la cual participaron el mandatario Pedro Sánchez.

A su llegada, decenas de connacionales se congregaron en las inmediaciones con el fin de darle la bienvenida con pancartas, banderas de México y música jarocha, en un ambiente festivo que evocó tradiciones nacionales a miles de kilómetros de distancia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fracking-en-coahuila-sheinbaum-da-2-meses-para-que-cientificos-mexicanos-discutan-si-es-viable-extraer-gas-no-convencional-BA20027152

Entre porras y muestras de apoyo, los asistentes destacaron el orgullo de mantener vivas sus raíces y su cercanía con los procesos políticos del país.

El encuentro, indicaron algunos de los presentes, refleja el fuerte vínculo que mantienen los mexicanos en el extranjero con su nación, así como con el proyecto político de la autodenominada Cuarta Transformación.

La presencia de Sheinbaum fue vista por algunos como un gesto de cercanía hacia la diáspora mexicana en Europa.

Cuestionada por medios de comunicación sobre el carácter de su visita, Sheinbaum Pardo respondió de manera breve al ser interrogada sobre si se trataba de un hecho histórico: “Sí, gracias”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-acuerda-con-empresarios-y-productores-mantener-tope-de-910-para-la-canasta-basica-KF20077915

En cuanto al mensaje que México lleva a España en este contexto internacional, la presidenta mexicana fue enfática: “Viva la paz siempre”, afirmó, subrayando el posicionamiento del país en favor del diálogo y la estabilidad global.

Asimismo, dijo que siempre estará apoyando a los connacionales que se encuentran en otros países.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cumbre
México en el Mundo
Presidentes

Localizaciones


España
México

Personajes


Claudia Sheinbaum

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Proteccionistas: Noroña y Alfonso Cepeda

Proteccionistas: Noroña y Alfonso Cepeda
true

AICM: AMLO lo dejó hecho una calamidad

Documentos filtrados por Guacamaya exponen que miles de elementos militares fueron identificados con posibles nexos criminales, lo que encendió alertas sobre seguridad nacional.

Infiltrados... Sedena identificó a casi 4 mil elementos con posibles nexos criminales en sexenio de Peña Nieto, según Guacamaya Leaks
El menor de ocho años está desaparecido tras presuntamente haber sufrido junto a sus abuelos el robo del tractocamión en el que viajaban

Niño desaparece tras robo de tractocamión en el que iba con sus abuelos, en NL
La Beca ‘Rita Cetina’ informó que comenzará la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar para la incorporación de familias de estudiantes de primaria del 18 de mayo al 31 de julio.

Registraste a tu hijo o hija en la Beca Rita Cetina de primaria, a partir del 18 de mayo entregarán tarjetas
La Pensión del Bienestar ajustará fechas de pago en mayo por cierre de bancos el 1 de mayo; autoridades aseguran que no hay retrasos ni recortes.

Pensión del Bienestar... ¿habrá retraso en el depósito por cierre masivo de bancos en mayo?
Belinda y Los Ángeles Azules presentan “Por ella”, tema oficial rumbo al Mundial 2026 que mezcla cumbia y pop con identidad mexicana.

Ya hay canción del Mundial 2026... Belinda y Los Ángeles Azules presentan oficialmente ‘Por ella’

Carlos Flores y Víctor Vizcarra han sido piezas clave en la consolidación de En el Dugout de los Saraperos, el espacio que fortaleció la conexión entre la Nave Verde y su afición.

¿Qué es ‘En el Dugout’? El éxito del proyecto detrás de la nueva conexión entre Saltillo y los Saraperos