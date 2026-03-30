Sheinbaum va contra ICE tras muertes de connacionales en centros de detención

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México
/ 30 marzo 2026
    Sheinbaum va contra ICE tras muertes de connacionales en centros de detención
    La administración federal tomará protesta contra ICE y las omisiones de derechos humanos Cuarto oscuro | Moisés Pablo Nava

Hasta el momento, se han registrado 13 muertes de mexicanos en centros de detención de ICE

El 30 de marzo se reportó durante la conferencia de La Mañanera, en el Palacio Nacional, que la administración federal tomará protesta contra las acciones de ICE ante la muerte de un mexicano en su custodia.

Las acciones de protesta fueron anunciadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En su informe, enfatizó que no solo se enviará una nota diplomática, sino también notas de acciones.

Son varias acciones que vamos a tomar de protesta ante una muerte más de un connacional en los Estados Unidos’ comentó Sheinbaum.

Como contexto y argumento de negligencias a los derechos humanos, por parte de los elementos de ICE, la mandataria aseguró que ya se han reportado varios incidentes de la misma índole en el centro de detención de Los Ángeles, California. Se detalló que el miércoles 25 de marzo se notificó la muerte de un connacional mientras estaba a disposición del centro de procesamiento de Adelanto, California. El incidente fue informado al consulado de San Bernardino, pero no se ha compartido la causa de muerte. Según medios de información de los Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores, 13 mexicanos han muerto tras ser procesados por ICE.

Sheinbaum adelantó que se promoverán recursos diplomáticos y gestiones oficiales para exigir a la agencia de ICE y a las autoridades de los Estados Unidos que se respeten los derechos humanos de los connacionales en territorio extranjero.

CONVERSACIÓN CON EL EMBAJADOR Y LEGISLADORES DE ESTADOS UNIDOS

Durante la conferencia se instruyó que Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, dialogará con el embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, sobre dichos incidentes. También se enviarán cartas a legisladores del país vecino para señalar las negligencias médicas que se aplican en los centros de detención.

Envío de cartas por parte de la Embajada de México en Estados Unidos a legisladores y legisladoras a nivel federal sobre la deficiente atención médica en el centro de adelanto. También se propone una carta por parte de la presidenta del Senado en México, Laura Itzel Castillo, a su contraparte estadounidense’ afirmó Sheinbaum.

Se afirmó que, por el momento, los actos de protesta serán notificados a la Comisión Interamericana para señalar los abusos cometidos en los centros de ICE contra connacionales.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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