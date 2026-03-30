Sheinbaum va contra ICE tras muertes de connacionales en centros de detención

El 30 de marzo se reportó durante la conferencia de La Mañanera, en el Palacio Nacional, que la administración federal tomará protesta contra las acciones de ICE ante la muerte de un mexicano en su custodia.

Las acciones de protesta fueron anunciadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En su informe, enfatizó que no solo se enviará una nota diplomática, sino también notas de acciones.

‘Son varias acciones que vamos a tomar de protesta ante una muerte más de un connacional en los Estados Unidos’ comentó Sheinbaum.

Como contexto y argumento de negligencias a los derechos humanos, por parte de los elementos de ICE, la mandataria aseguró que ya se han reportado varios incidentes de la misma índole en el centro de detención de Los Ángeles, California. Se detalló que el miércoles 25 de marzo se notificó la muerte de un connacional mientras estaba a disposición del centro de procesamiento de Adelanto, California. El incidente fue informado al consulado de San Bernardino, pero no se ha compartido la causa de muerte. Según medios de información de los Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores, 13 mexicanos han muerto tras ser procesados por ICE.

Sheinbaum adelantó que se promoverán recursos diplomáticos y gestiones oficiales para exigir a la agencia de ICE y a las autoridades de los Estados Unidos que se respeten los derechos humanos de los connacionales en territorio extranjero.