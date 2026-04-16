Sheinbaum acuerda con empresarios y productores mantener tope de $910 para la canasta básica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció nuevo acuerdo con empresarios, productores y cadenas comerciales para mantener el costo de la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) en 910 pesos; y pidió a comercializadores hacer un esfuerzo para bajar el precio de los alimentos perecederos, de manera especial el tomate. Luego de mantener un encuentro en Palacio Nacional, la mandataria federal informó que el Gobierno de México acordó con comercializadores, productores, tiendas de autoservicio y tortillerías del país mantener en 910 pesos el precio de los 24 productos de la canasta básica del PACIC en beneficio de la economía de las familias mexicanas, para contener el impacto de la inflación en el gasto de los hogares mexicanos. “Se va a señalizar adecuadamente todos estos productos en las tiendas de autoservicio para que el consumidor, la consumidora, conozca cuáles son los precios de estos productos y que pueda conformar su canasta cada semana”, anunció a través video compartido en sus redes sociales.

ESTRATEGIAS CONTRA LA INFLACIÓN El paquete está diseñado para cubrir el consumo de alimentos y artículos de la semana de una familia mexicana promedio de cuatro integrantes. Además, subrayó que el esfuerzo forma parte de una estrategia conjunta para proteger el poder adquisitivo, especialmente en un contexto de presiones inflacionarias en comida. Así como mantener el precio de la canasta básica, se acordó que el sector alimentario reduzcan costo de productos frescos, como el tomate, el cual es uno de los productos más consumidos por los hogares mexicanos y con mayor volatilidad en precios. Sheinbaum detalló que SuKarne se comprometió a disminuir en 5% el bistec de res y se espera que, poco a poco, se vayan sumando más comercializadores.

“Y lo más importante es que continúan las mesas de trabajo. Este es un esfuerzo común, coordinado, en donde participamos el Gobierno de México, pero de manera muy activa las distintas tiendas de autoservicio, productores de carne, productores de jitomate (tomate), productores de papa, productores de chile, productores de productos perecederos en el país y estamos haciendo este acuerdo. Siempre por las familias de México, por la economía de las familias y siempre por México”, señaló. Al mismo tiempo, se implementará la señalización clara en tiendas de autoservicio para identificar los productos incluidos en el PACIC, que permitirá a los consumidores ubicar fácilmente los artículos y verificar que se respeten los precios. Busca dar mayor transparencia al programa y facilitar que los consumidores puedan armar la canasta semanal sin confusiones ni sobrecostos.

PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA En México, se contempla 24 productos esenciales que cubren necesidades alimentarias y de higiene como canasta básica, se trata de una dieta equilibrada y el acceso a insumos indispensables para el hogar. Existen dos categorías de canasta: alimentaria, enfocada en productos de consumo directo; y no alimentaria, que incluye servicios y otros gastos del hogar. - Granos y leguminosas: frijol, arroz, harina de maíz (tortilla de maíz) y pasta para sopa;

- Proteínas: huevo de gallina blanco, pollo entero, carne de res (bistec de res), carne de cerdo (chuleta de puerco), atún y sardina en lata;

- Lácteos y aceites: leche y aceite de canola o maís;

- Frutas y verduras: tomate saladet, cebolla, papa, limón, manzana, plátano, naranja, zanahoria y chile jalapeño;

- Otros básicos: azúcar y pan de caja;

- Higiene personal: jabón de tocador y papel higiénico. La presidenta de México estuvo acompañada por los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard; de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora; de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, así como por el procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz.

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