$!Vizsla Silver suspende operaciones en proyecto Pánuco tras secuestro de 10 trabajadores en Concordia, Sinaloa

La empresa minera canadiense Vizsla Silver informó la suspensión temporal de determinadas actividades en el proyecto Pánuco, ubicado en el municipio de Concordia, Sinaloa, luego del secuestro de diez trabajadores ocurrido el pasado 23 de enero de 2026. La decisión fue confirmada mediante un comunicado oficial emitido por la compañía el jueves 29 de enero, en el que señaló que el caso se encuentra bajo investigación y que la información disponible hasta el momento es limitada. TE PUEDE INTERESAR: Catean domicilio tras desaparición de trabajadores de minera canadiense MINERA CANADIENSE SUSPENDE LABORES TRAS LA DESAPARICIÓN DE 10 TRABAJADORES En su posicionamiento, Vizsla Silver confirmó que el incidente involucra la privación ilegal de la libertad de diez personas que se encontraban vinculadas a sus operaciones en la región. La empresa indicó que ya dio aviso a las autoridades locales y que activó sus protocolos internos de seguridad y manejo de crisis. “Vizsla Silver Corp informa que diez personas han sido secuestradas en su proyecto en Concordia, México. El incidente está siendo investigado y la información sigue siendo limitada”, señaló la compañía en su comunicado. Asimismo, precisó que “se ha notificado a las autoridades locales y los equipos de gestión de crisis y respuesta de seguridad de la Compañía están trabajando activamente”, subrayando que la prioridad inmediata es “la seguridad y el bienestar de las personas implicadas”. Como parte de las acciones preventivas, la empresa decidió suspender temporalmente algunas actividades en las instalaciones del proyecto y en sus alrededores.

AIMMGM SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES ESTATALES PARA DAR CON EL PARADERO DE MINEROS La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) manifestó públicamente su preocupación por la desaparición de los trabajadores y solicitó la intervención de las autoridades estatales para su pronta localización. “Desde la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de 10 profesionales de la industria minera con un desempeño honesto en su forma laboral en el municipio de Concordia, Sinaloa, desde el pasado 23 de enero”, señaló el organismo en un pronunciamiento. La asociación también informó que se acercó de manera formal al Gobierno del Estado de Sinaloa para pedir que las instancias competentes realicen las acciones necesarias que permitan el regreso con bien de las personas desaparecidas. FISCALÍA DE SINALOA INVESTIGA DESAPARICIÓN DE 10 MINEROS De acuerdo con la información disponible, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa recibió la denuncia formal el 24 de enero y abrió una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares. Las autoridades estatales indicaron que se estableció coordinación con instancias federales y con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas para realizar operativos en la zona donde ocurrieron los hechos. Hasta el momento, no se ha reportado la localización de los trabajadores. Entre las personas privadas de la libertad se encuentran ingenieros vinculados a la operación minera, así como proveedores de servicios de seguridad que laboraban en el proyecto. Las edades de los desaparecidos oscilan entre los 30 y 65 años, de acuerdo con la información difundida por sus familiares y organizaciones del sector.