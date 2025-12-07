Vuelos de 600 pesos terminan al triple por cargos extra: aerolíneas viven del servicio complementarios

CDMX.- Es posible encontrar vuelos promocionados en 600 pesos a destinos de playa, pero al momento de cotizarlos el costo final puede triplicarse al agregar servicios como maleta documentada y selección de asiento. Estos cargos adicionales, conocidos como ancillaries, ya representan una parte sustancial de los ingresos de la industria aérea.

De acuerdo con la consultora IdeaWorksCompany, en 2025 las aerolíneas obtendrán 157 mil millones de dólares a escala mundial por servicios complementarios, lo que equivale a un crecimiento de 5.7% respecto al año anterior. Estos ingresos ya representan 15.7% del total, frente al 9% que significaban en 2016. En algunas aerolíneas, esta proporción va de 3.2% hasta 62% de sus ingresos totales.

Los ancillaries incluyen servicios como equipaje documentado y extra, elección de asiento, transporte de mascotas, alimentos a bordo, acceso a salas VIP, seguros de viaje, renta de autos y reservaciones de hotel, entre otros, que el pasajero debe pagar por separado para viajar con mayor comodidad.

En México, Volaris reportó que los ingresos por servicios adicionales crecieron 4.7% en el tercer trimestre de 2025, ubicándose en 56 dólares por pasajero. Actualmente, estos cargos ya representan 56% de los ingresos totales de la aerolínea. En el caso de Viva Aerobus, los ancillaries aumentaron 8.1% en el mismo periodo, alcanzando 313 millones de dólares, lo que equivale a 47% de su ingreso total.

IdeaWorksCompany explicó que este incremento se debe a la adopción generalizada de la tarifa económica básica, en la que cada servicio se cobra de manera separada. El consultor independiente en aviación Fabricio Cojuc detalló que, conforme bajó el precio promedio de los boletos, aumentó el valor de los servicios complementarios.

“En 2015, la tarifa promedio de un viaje sencillo en Estados Unidos era de 270 dólares sin impuestos; el año pasado fue de 158 dólares, una reducción de 41%. En el mismo periodo, el valor promedio del ancillary pasó de 14 a 25 dólares, un aumento de 78%, aunque no compensa la caída del precio del boleto”, explicó Cojuc.

El especialista añadió que el crecimiento de estos ingresos responde al éxito del modelo de aerolíneas de bajo costo, a la tecnología que permite organizar el viaje desde el celular y a la disminución de los viajes de negocios, frente al repunte de los viajes de placer. “Muchos pasajeros prefieren viajar sólo con mochila y no pagar por asiento ni maleta”, apuntó.

En el ámbito legal, Rogelio Rodríguez, titular de posgrado de la Cátedra de Derecho Aéreo y Espacial de la Facultad de Derecho de la UNAM, consideró que el cobro de algunos servicios adicionales contraviene reglas internacionales del transporte aéreo, que garantizan el derecho a llevar al menos dos piezas de equipaje.

En México, explicó, existe un vacío jurídico, ya que “los derechos del pasajero quedan condicionados a la tarifa que pague”. Ejemplificó que en Volaris las tarifas Zero y Básica no permiten equipaje de mano en cabina, mientras que sólo la tarifa Plus incluye maleta documentada. En Brasil, en contraste, una nueva ley aprobada obliga a las aerolíneas a no cobrar por la maleta documentada ni por la selección de asiento en vuelos domésticos.

Pese al rezago regulatorio, los servicios complementarios se han convertido en un pilar financiero para la aviación comercial, al grado de que hoy explican casi 16% de los ingresos del sector a nivel global, transformando de fondo la experiencia y el costo real de viajar en avión. Con información de El Universal