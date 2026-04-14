Volcadura de camión de personal deja 18 lesionados en Nuevo León
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Los hechos se registraron en la colonia Andrés Caballero en el municipio de General Escobedo
Monterrey, Nuevo León.- La volcadura de un camión de personal dejó un saldo de 18 personas lesionadas en General Escobedo, Nuevo León, la noche del lunes.
El percance vial se registró sobre la carretera a Monclova y Periférico en la colonia Andrés Caballero, en el referido municipio metropolitano.
Protección Civil del estado atendió el accidente que fue reportado a las 23:15 horas.
TRANSPORTE DE PERSONAL SE IMPACTÓ CONTRA MURO DE CONTENCIÓN
La unidad accidentada salió de la empresa Forja Monterrey y trasladaba a 18 personas cuando se impactó con un muro de contención, lo que provocó la volcadura.
El camión de transporte pertenece a la empresa TPM con placas de circulación A-32907-R.
TRASLADAN A LESIONADOS A CENTRO DE SALUD
Cuatro de los lesionados fueron trasladados al Hospital General de Zona número 21 del IMSS a bordo de una ambulancia del ayuntamiento de El Carmen mientras que 14 más fueron llevados al Hospital San Felipe que se ubica en la colonia Cumbres, en Monterrey.
El accidente fue atendido por personal de Protección Civil del estado, Proteción Civil de Escobedo, CRUM y Cruz Roja.