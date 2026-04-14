Volcadura de camión de personal deja 18 lesionados en Nuevo León

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México
/ 14 abril 2026
    Volcadura de camión de personal deja 18 lesionados en Nuevo León
    Un camión de personal volcó en General Escobedo tras impactarse contra un muro; 18 personas resultaron lesionadas. Cortesía
    Volcadura de camión de personal deja 18 lesionados en Nuevo León

Los hechos se registraron en la colonia Andrés Caballero en el municipio de General Escobedo

Monterrey, Nuevo León.- La volcadura de un camión de personal dejó un saldo de 18 personas lesionadas en General Escobedo, Nuevo León, la noche del lunes.

El percance vial se registró sobre la carretera a Monclova y Periférico en la colonia Andrés Caballero, en el referido municipio metropolitano.

Protección Civil del estado atendió el accidente que fue reportado a las 23:15 horas.

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TRANSPORTE DE PERSONAL SE IMPACTÓ CONTRA MURO DE CONTENCIÓN

La unidad accidentada salió de la empresa Forja Monterrey y trasladaba a 18 personas cuando se impactó con un muro de contención, lo que provocó la volcadura.

El camión de transporte pertenece a la empresa TPM con placas de circulación A-32907-R.

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TRASLADAN A LESIONADOS A CENTRO DE SALUD

Cuatro de los lesionados fueron trasladados al Hospital General de Zona número 21 del IMSS a bordo de una ambulancia del ayuntamiento de El Carmen mientras que 14 más fueron llevados al Hospital San Felipe que se ubica en la colonia Cumbres, en Monterrey.

El accidente fue atendido por personal de Protección Civil del estado, Proteción Civil de Escobedo, CRUM y Cruz Roja.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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