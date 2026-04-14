$!Volcadura de camión de personal deja 18 lesionados en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- La volcadura de un camión de personal dejó un saldo de 18 personas lesionadas en General Escobedo, Nuevo León, la noche del lunes.

El percance vial se registró sobre la carretera a Monclova y Periférico en la colonia Andrés Caballero, en el referido municipio metropolitano.

Protección Civil del estado atendió el accidente que fue reportado a las 23:15 horas.