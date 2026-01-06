Volcadura de camión de personal deja siete heridos, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Un saldo de siete personas lesionadas, una en estado crítico, dejó la volcadura de un camión de personal en General Escobedo, Nuevo León, la noche del lunes.

Los hechos se reportaron en la carretera a Monclova y el Libramiento Noreste, en la colonia Andrés Caballero, en el referido ayuntamiento.

La persona que está reportada grave es el propio conductor de la unidad. el cual primero se impactó en contra de un poste de madera de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y luego terminó volcado.

El herido en condición crítica fue identificado como Rodrigo González, quien manejaba una unidad de la empresa Link en color blanco con placas de circulación A-28178-R que venía de una fábrica en donde realizan yeso, en el municipio de Abasolo

Como resultado del accidente se vio afectado un carril de circulación en el lugar.

Todos los heridos fueron trasladados a Hospitalaria en el propio municipio de General Escobedo.

Al sitio se movilizaron elementos de PCNL, Protección Civil de El Carmen, Protección Civil de Escobedo, CRUM, Cruz Roja, Búsqueda y Rescate, así como Guardia Nacional.