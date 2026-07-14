¿Qué y dónde estudia Jesús Ernesto, hijo menor de AMLO y Beatriz Gutiérrez Müller?

Actualmente, el joven es estudiante de tiempo completo en la Universidad Intercontinental (UIC) , institución privada ubicada en la Ciudad de México, donde cursa la Licenciatura en Derecho , carrera con la que busca construir su desarrollo académico.

Lejos de los reflectores políticos que durante años acompañaron a su familia, Jesús Ernesto López Gutiérrez , hijo menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller , mantiene su atención en una etapa distinta de su vida: la formación profesional.

Durante los últimos meses surgieron diversas versiones en redes sociales que aseguraban que había viajado a España para estudiar en la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, dichas especulaciones fueron desmentidas por su madre, quien aclaró públicamente que su hijo permanece en territorio mexicano y continúa con sus estudios universitarios.

LA CARRERA DE DERECHO Y SU INVERSIÓN ACADÉMICA

La Licenciatura en Derecho es una de las carreras con mayor demanda en México debido a su amplio campo laboral, que incluye áreas como litigio, consultoría jurídica, administración pública, mediación, derechos humanos y docencia.

En el caso de la Universidad Intercontinental, estudiar esta licenciatura en modalidad presencial representa una inversión importante. La inscripción semestral tiene un costo aproximado de entre 20 mil y 40 mil pesos, mientras que las colegiaturas mensuales oscilan entre 5 mil y 9 mil pesos, dependiendo del semestre y la carga académica.

Con estas cifras, el gasto anual estimado para cursar la carrera se ubica entre 80 mil y 140 mil pesos, mientras que el costo total del programa —considerando un plan tradicional de nueve semestres— puede alcanzar entre 360 mil y 630 mil pesos.

DEL INTERÉS POR LA DIPLOMACIA AL ESTUDIO DE LAS LEYES

Antes de iniciar su etapa universitaria, diversos reportes señalaban que Jesús Ernesto tenía interés en estudiar Relaciones Internacionales, una disciplina vinculada con la diplomacia, la política exterior y la cooperación entre países.

Finalmente, el joven optó por ingresar a la carrera de Derecho, decisión que lo ha llevado a involucrarse en actividades relacionadas con el funcionamiento de las instituciones y los procesos legislativos.

Su participación en el Parlamento Juvenil del Senado de la República ha sido una de las experiencias más visibles de esta etapa. Estos ejercicios permiten a estudiantes universitarios conocer de primera mano la dinámica parlamentaria mediante simulaciones de debates, presentación de iniciativas y análisis de propuestas legislativas.

DEDICADO EXCLUSIVAMENTE A SUS ESTUDIOS

Hasta el momento, Jesús Ernesto López Gutiérrez no ocupa cargos dentro de la administración pública ni se le conoce algún empleo formal en la iniciativa privada.

Su actividad principal continúa siendo la preparación académica, concentrando su tiempo en la universidad y en ejercicios complementarios relacionados con el ámbito jurídico y legislativo.

La aclaración realizada por Beatriz Gutiérrez Müller también puso fin a las versiones que apuntaban a un supuesto cambio de residencia al extranjero. En su momento, la escritora sostuvo que esas publicaciones carecían de fundamento y reiteró que su hijo desarrolla su formación profesional en México.

Como estudiante universitario, su presencia pública ha sido limitada y se ha concentrado principalmente en eventos académicos vinculados con su carrera, manteniendo un perfil mucho más reservado que el de otros integrantes de familias con trayectoria política.

”Reside y estudia en territorio mexicano”, fue la aclaración realizada por Beatriz Gutiérrez Müller para desmentir los rumores sobre una supuesta mudanza de su hijo a España.