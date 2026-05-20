¿Y yo por qué?... Rosa Icela Rodríguez desconoce paradero de Rubén Rocha Moya

La funcionaria fue cuestionada por medios de comunicación al término de una conferencia encabezada por la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República (FGR) , relacionada con la estrategia nacional de búsqueda de personas desaparecidas.

La incertidumbre sobre el paradero de Rubén Rocha Moya volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez , rechazara aclarar si el Gobierno federal conoce dónde se encuentra el mandatario con licencia de Sinaloa.

Aunque inicialmente negó que existiera información relevante en torno al exgobernador, las evasivas encendieron nuevamente las especulaciones sobre la situación política y de seguridad que rodea al morenista desde hace varias semanas.

“¿Y YO POR QUÉ?”: LA FRASE QUE MARCÓ LA CONFERENCIA

Durante el intercambio con la prensa, Rosa Icela Rodríguez respondió de manera breve cuando se le preguntó sobre Rocha Moya.

“No, no hay ninguna absolutamente nada en el tema de Rocha Moya”, declaró en un primer momento frente a reporteros que insistían sobre la ausencia pública del político sinaloense.

Sin embargo, al cuestionarle directamente si la Secretaría de Gobernación conocía el paradero del gobernador con licencia, la funcionaria lanzó una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios nacionales: “¿Y yo por qué? Gobernación está encargada de hablar por los gobernadores”.

La secretaria también descartó emitir algún llamado público o confirmar si ha buscado contacto con Rocha Moya. “Yo no hago llamados”, respondió antes de retirarse del lugar.

INVESTIGACIÓN DE ESTADOS UNIDOS PUSO EL CASO EN EL FOCO

La desaparición mediática de Rocha Moya comenzó a tomar fuerza a finales de abril, luego de que autoridades estadounidenses revelaran investigaciones contra políticos y exfuncionarios ligados a Morena en Sinaloa.

El pasado 29 de abril, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York informó sobre indagatorias relacionadas con presuntos vínculos entre actores políticos sinaloenses y la facción criminal de “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con las investigaciones, al menos 10 figuras políticas y exservidores públicos estarían bajo análisis por presuntamente brindar protección o facilitar operaciones relacionadas con grupos criminales.

Un día después de hacerse públicas las indagatorias, Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo como gobernador de Sinaloa, situación que incrementó la atención mediática sobre su paradero.

VERSIONES ENCONTRADAS SOBRE SU UBICACIÓN

Desde entonces, distintas versiones han surgido respecto a la ubicación del mandatario con licencia.

Autoridades estatales sostienen que Rocha Moya permanece en territorio sinaloense, mientras algunos reportes periodísticos señalan que podría encontrarse bajo resguardo federal debido al contexto de seguridad derivado de las investigaciones.

Otras versiones incluso apuntan a que el político morenista estaría en instalaciones militares como medida preventiva, aunque ninguna autoridad federal ha confirmado oficialmente esa información.

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró recientemente que Rocha Moya continúa en Sinaloa y que cuenta con medidas de seguridad federales de carácter preventivo.

ENRIQUE INZUNZA NIEGA ACUSACIONES

Otro de los nombres mencionados dentro de las investigaciones estadounidenses es el del senador morenista Enrique Inzunza, quien rechazó públicamente cualquier relación con actividades ilícitas.

El legislador aseguró que las acusaciones difundidas son falsas y negó haber buscado representación legal en Estados Unidos por este caso.

Mientras tanto, el silencio alrededor de Rubén Rocha Moya mantiene abierta la discusión política en Sinaloa y alimenta las dudas sobre el impacto que podrían tener las investigaciones internacionales en el entorno político del estado.