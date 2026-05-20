¿Presidenta sin autoridad? Revela Loret de Mola una rebelión contra el estilo de mando de Sheinbaum

CDMX.- Figuras clave del “ala dura” de Morena, encabezadas por Andy López Beltrán, Clara Brugada y Jesús Ramírez, mantienen una rebelión contra el estilo de mando de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusan de ejercer un liderazgo basado en el maltrato. Las revelaciones las hace hoy el periodista Carlos Loret de Mola en su columna Historias de Reportero, donde señala que estos sectores han hecho de la crítica a la gestión de Sheinbaum un tema recurrente en sus reuniones, por considerarla visceral, autoritaria y propensa al maltrato hacia sus colaboradores, muy diferente a la del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Dicen que se ha normalizado en la presidenta Sheinbaum un estilo de mando basado en maltrato, gritos, groserías, reacciones viscerales y descalificaciones en público”, refiere el editorialista respecto a los supuestos comentarios que hacen en reuniones privadas André López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo de AMLO; Clara Brugada, jefa de Gobierno, y Jesús Ramírez, coordinador de asesores de la Presidenta. Incluso, según lo expuesto por el periodista, personalidades de alto perfil han comenzado a confrontar directamente a la mandataria cuando intenta imponerse mediante supuestos gritos o descalificaciones.

‘LO DE ELLA ES OTRA COSA’... COMPARAN EL ESTILO DE AMLO CON EL DE SHEINBAUM De acuerdo con las revelaciones de Loret de Mola, parte del descontento en las filas del obradorismo radica en una comparación constante entre la gestión de López Obrador y la de Sheinbaum. Mientras el expresidente es recordado por su capacidad de mantener el control bajo un sello de “buen trato”, Sheinbaum enfrenta críticas por un estilo que sus colaboradores describen como errático y hostil. “¿Cómo te va a ir en tu cita con la Presidenta?”, señala Loret que se preguntan en privado. “Depende de en qué humor la encuentres”. Según le han revelado, no se trata de un hecho aislado, sino de una conducta recurrente por parte de la mandataria, que ha fracturado la relación con su gabinete y con el grupo cercano al exmandatario.

LORET: TRES FUNCIONARIOS HAN ‘FRENADO’ A SHEINBAUM POR ALZARLES LA VOZ La fractura que ha causado el estilo de mando de Sheinbaum es tan grave que, de acuerdo con fuentes del autor de Historias de Reportero, algunas figuras ya han comenzado a marcar límites ante los presuntos arrebatos de la mandataria. Según fuentes de primer nivel consultadas por el columnista, al menos tres funcionarios de alto rango han confrontado a la Presidente cuando ha intentado elevar el tono en sus reuniones: el general Ricardo Trevilla, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y la jefa de Gobierno, Clara Brugada. “Según han contado el hijo de López Obrador (Andrés López Beltrán), el exvocero de AMLO (Jesús Ramírez) y la jefa de Gobierno (Clara Brugada) a su gente de confianza, que hablaron conmigo a condición de no revelar sus nombres, al menos tres funcionarios ya le pusieron el alto a la Presidenta cuando intentó alzarles la voz: el general Ricardo Trevilla, Marcelo Ebrard y la propia Clara Brugada”, relata en su columna.

En su análisis sobre la situación, Loret de Mola destaca la capacidad de las figuras del ala dura de Morena para desafiar a la Presidenta sin enfrentar consecuencias políticas, e incluso han consolidado un esquema de poder donde cada facción controla áreas importantes del Estado. Es el caso de Adán Augusto López, quien mantiene el control absoluto del Senado, consolidando su influencia política pese a los cuestionamientos sobre su patrimonio y vínculos criminales. O Andy López Beltrán, hijo de AMLO, quien opera en múltiples áreas gubernamentales, dirigiendo contratos a sus círculos de leales, “a pesar de las recurrentes denuncias públicas en su contra”. También destaca Ricardo Monreal, que desde la Cámara de Diputados desafía las directrices de Palacio Nacional y mantiene cerca a aliados políticos como Pedro Haces, pese a que le han pedido “deshacerse” de él. Incluso el mismo Jesús Ramírez, quien conserva el control sobre la narrativa de las mañaneras y la red de medios afines al obradorismo. Y hasta Clara Brugada, que “resguarda el bastión político, electoral y económico que es la Ciudad de México”. “Hay una guerra intestina en Morena. Cada vez se exhibe más. Cada vez hay más testimonios y datos que la confirman. Se están fracturando. Y en el ala dura están en pie de lucha”, advierte Loret de Mola en su columna.

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