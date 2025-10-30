$!¿Quién es Doña Lety, la mujer que presuntamente escapó del influencer Jaime Toral en Veracruz?

Usuarios en TikTok han demostrado preocupación por el caso de ‘Doña Lety’, una mujer cuyo nombre es Leticia Gómez, que se volvió viral rápidamente por sus comentarios sarcásticos y ocurrentes en la cuenta oficial de Jaime Pascual Hernández Toral, influencer y excandidato del partido Movimiento Ciudadano (MC). Respecto a esto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz divulgó, durante la tarde del 29 de octubre, un boletín en el que ofrecen 350 mil pesos a cambio de información sobre el paradero de Hernández Toral, por su presunta participación en delitos de trata de personas. TE PUEDE INTERESAR: Ofrecen recompensa por ex aspirante de MC acusado de trata de personas PERO... ¿QUIÉN ES ‘DOÑA LETY’? Leticia Gómez se convirtió en una figura relevante en la plataforma de TikTok, donde conquistó a millones de internautas, sin tener cuenta propia. Aunque, luego, se dio a conocer que la dinámica detrás de este personaje público sería algo más alarmante. Todo comenzó durante la pandemia de Covid-19, cuando Jaime Pascual solía pasar por la casa de ‘Doña Lety’. En los videos publicados en redes sociales, se presume que el influencer hacía actos de ayuda hacia la mujer, mientras ella realizaba tareas cotidianas y lanzaba sus típicas frases llenas de sarcasmo, lo que poco a poco fue impactando en los internautas, quienes lo tomaron con gracia.

Usualmente, Leticia aparecía de mal humor, muchas veces lanzando críticas o rechazando al creador de contenido y sus regalos, hasta el mes de septiembre de 2024, cuando ‘Doña Lety’ fue rescatada por la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal en Tantoyuca, Veracruz. ¿CÓMO ESCAPÓ ‘DOÑA LETY’ DE UN DOMICILIO EN VERACRUZ? De acuerdo con las primeras declaraciones de ‘Doña Lety’, un sujeto de apellido Toral la había mantenido en cautiverio por un largo tiempo, hasta que aprovechó un descuido de su presunto secuestrador y huyó a la casa de uno de los vecinos para solicitar ayuda. Fue entonces cuando los uniformados arribaron para escoltarla y resguardarla. Ante la falta de comida y agua, además de sus enfermedades crónicas, Leticia batalló para caminar y mantenerse de pie.

TE PUEDE INTERESAR: Natalia Montaño, servidora en Puerto Vallarta, se disculpa tras VIDEO viral en show de Franco Escamilla HAY UN SEGUNDO CASO... ¿QUIÉN ES ROSA ELENA PIMIENTA SANTOS, JOVEN DESAPARECIDA Y PAREJA SENTIMENTAL DE JAIME TORAL? Existe un reporte de desaparición vigente de la Comisión Estatal de Búsqueda para Rosa Elena Pimienta Santos, una joven de aproximadamente 19 años de edad. De acuerdo con la ficha, se desconoce su paradero desde el 4 de febrero de 2024. Según se ha comentado, Rosa Elena sería la pareja sentimental de Jaime Toral. Además, se tiene identificado que la joven era una participante pasiva en los videos: pese a que no aparecía su rostro, se escuchaba su voz en distintas interacciones.

La alerta de la joven se hizo oficial y pública hasta el 9 de septiembre del año pasado, día en que se presume que ‘Doña Lety’ denunció su presunto secuestro. Respecto a este caso de desaparición, también se señala a Toral como presunto responsable. FISCALÍA DE VERACRUZ OFRECE RECOMPENSA POR INFORMACIÓN SOBRE EL PARADERO DE JAIME TORAL De acuerdo con la agencia de noticias Reforma, la investigación contra Toral inició en septiembre de 2024, tras el rescate de Leticia y, fue hasta el 29 de octubre de 2025, que la FGE de Veracruz ofreció una recompensa de 350 mil pesos por información sobre su paradero.