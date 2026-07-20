Yucatán fortalece vigilancia costera con una red de monitoreo contra la marea roja

Con el objetivo de prevenir afectaciones económicas en la costa yucateca , pescadores y acuacultores del oriente del estado, en coordinación con autoridades estatales e instituciones científicas, pusieron en marcha una red de monitoreo para detectar de forma oportuna la presencia de marea roja en el litoral.

La titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (Sepasy), Lila Frías Castillo, informó que como parte de esta estrategia, habitantes de las comunidades pesqueras de San Felipe y Río Lagartos recibieron capacitación para identificar de manera temprana los florecimientos algales nocivos, conocidos como marea roja.

La iniciativa es impulsada por el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), Environmental Defense Fund de México (EDF México), la Sepasy y la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de la Zona Oriente del Estado.

Frías Castillo explicó que el proyecto permitirá que cooperativas pesqueras y unidades de producción acuícola recopilen información sobre las condiciones ambientales del litoral. Estos datos alimentarán un sistema de alerta temprana que ayudará a anticipar la aparición de marea roja y facilitará la toma de decisiones para reducir sus impactos económicos y sociales.