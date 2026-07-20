Yucatán fortalece vigilancia costera con una red de monitoreo contra la marea roja

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    Yucatán fortalece vigilancia costera con una red de monitoreo contra la marea roja
    Puerto Progreso con marea roja. FOTO: CUARTOSCURO

Pescadores, acuacultores, autoridades y científicos implementan una red de monitoreo para detectar de forma temprana la marea roja en Yucatán.

Con el objetivo de prevenir afectaciones económicas en la costa yucateca, pescadores y acuacultores del oriente del estado, en coordinación con autoridades estatales e instituciones científicas, pusieron en marcha una red de monitoreo para detectar de forma oportuna la presencia de marea roja en el litoral.

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La titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (Sepasy), Lila Frías Castillo, informó que como parte de esta estrategia, habitantes de las comunidades pesqueras de San Felipe y Río Lagartos recibieron capacitación para identificar de manera temprana los florecimientos algales nocivos, conocidos como marea roja.

La iniciativa es impulsada por el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), Environmental Defense Fund de México (EDF México), la Sepasy y la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de la Zona Oriente del Estado.

Frías Castillo explicó que el proyecto permitirá que cooperativas pesqueras y unidades de producción acuícola recopilen información sobre las condiciones ambientales del litoral. Estos datos alimentarán un sistema de alerta temprana que ayudará a anticipar la aparición de marea roja y facilitará la toma de decisiones para reducir sus impactos económicos y sociales.

$!Pusieron en marcha una red de monitoreo para detectar de forma oportuna la presencia de marea roja en el litoral.
Pusieron en marcha una red de monitoreo para detectar de forma oportuna la presencia de marea roja en el litoral. FOTO: CUARTOSCURO

Además, el CICY aportará el respaldo científico para analizar el comportamiento de los florecimientos algales y desarrollar herramientas de monitoreo, mientras que EDF México fortalecerá la coordinación entre comunidades, autoridades e instituciones para promover medidas de adaptación frente a los efectos del cambio climático.

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El proyecto también trabajará de manera coordinada con las autoridades estatales y federales encargadas de la vigilancia sanitaria y ambiental, así como con el recién creado Comité de Seguimiento y Evaluación de Florecimiento Algal Nocivo en Yucatán, con el propósito de reforzar las acciones de prevención y respuesta ante este fenómeno.

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