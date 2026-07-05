Zarpan dos buques de la Armada de México con ayuda para Venezuela

CDMX.- El Gobierno Federal informó que, a través de la Armada de México, este domingo zarparon dos Buques de Apoyo Logístico con aproximadamente 2 mil 003 metros cúbicos de víveres rumbo a Venezuela, país que afronta una crisis tras los fuertes sismos que afectaron a la región el pasado 24 de junio.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) agradecieron el apoyo solidario de empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil.

Detallaron que el buque “ARM Holbox (BAL-02)” transporta un cargamento de víveres diversos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos e insumos médicos, sumando un aproximado de mil 750 metros cúbicos entre estos bienes.