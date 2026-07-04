Asegura la Semar casi tres toneladas de cocaína en Oaxaca

CDMX.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron casi 3 toneladas de presunta cocaína y detuvieron a cuatro personas durante un operativo marítimo y aéreo contra dos embarcaciones en aguas del Océano Pacífico, frente a costas de Oaxaca. La acción fue realizada por personal de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, como parte de los patrullajes para detectar embarcaciones utilizadas por grupos criminales para el tráfico de droga.

De acuerdo con un comunicado conjunto de Semar, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), el operativo inició cuando personal naval realizaba un vuelo de vigilancia marítima y detectó dos embarcaciones menores.

Tras el avistamiento, una patrulla oceánica se dirigió al área y, mediante el despliegue de un helicóptero embarcado, realizó la intercepción de las unidades.

LOCALIZAN 2,990 KILOS DE COCAÍNA Al inspeccionar las embarcaciones, los marinos localizaron 86 bultos con aproximadamente 2 mil 990 kilos de presunta cocaína, además de 20 bidones con mil litros de combustible preparado y ocho bidones vacíos. Los cuatro tripulantes fueron detenidos y, junto con la droga, combustible y embarcaciones aseguradas, serán puestos a disposición del Ministerio Público federal para definir su situación jurídica.

La Marina estimó que con este aseguramiento se evitó la distribución de 5 millones 980 mil dosis de droga y se provocó una afectación económica de 652 millones 941 mil 250 pesos a organizaciones criminales. En lo que va de la actual Administración federal, los aseguramientos realizados por la Secretaría de Marina ascienden ya a casi 77 toneladas de droga, principalmente mediante operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre.

REFUERZAN DESPLIEGUES La dependencia federal ha reforzado sus despliegues en el Pacífico mexicano, considerado una de las principales rutas empleadas por grupos criminales para el traslado de cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica hacia territorio nacional. El Pacífico mexicano se mantiene como uno de los principales corredores utilizados por organizaciones criminales para ingresar cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica mediante embarcaciones rápidas, conocidas como “go fast”, equipadas con motores fuera de borda y combustible extra para navegar cientos de kilómetros mar adentro.

De acuerdo con fuentes navales, el modo de operación consiste en que lanchas menores salen desde distintos puntos de la costa mexicana para encontrarse en altamar con otras embarcaciones que transportan la droga o para recoger paquetes previamente arrojados al océano, utilizando coordenadas enviadas por los grupos criminales. Para evadir los patrullajes marítimos y aéreos, las organizaciones criminales también han recurrido al uso de embarcaciones de bajo perfil, semisumergibles artesanales y rutas cada vez más alejadas de la costa, lo que ha obligado a la Armada de México a desplegar patrullas oceánicas, aeronaves y helicópteros embarcados para ampliar la detección e intercepción de cargamentos.

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