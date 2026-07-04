Desde el año 2000 suman 178 periodistas asesinados en México, denuncia Artículo 19

CDMX.- Desde el año 2000 a la fecha, suman 178 periodistas y comunicadores asesinados en México, de acuerdo con datos compartidos por Artículo 19, organización en defensa del derecho a la libertad de expresión. El más reciente caso reportado es el de la periodista veracruzana Roxana Berenice Guzmán Ramírez a quien privaron de su libertad en su propia casa y hallaron sin vida más de un mes después de su desaparición.

De acuerdo con la ONG defensora del acceso a la información, la entidad más letal es Veracruz que suma hasta ahora 34 víctimas, seguida de Guerrero con 19 y Chihuahua, Oaxaca y Tamaulipas con 15 casos respectivamente.

Por medio de una publicación en redes sociales acompañada de una infografía detallada de las cifras, Artículo 19 contabiliza que en los 26 últimos años fueron asesinados 165 hombres y 13 mujeres dedicados a la labor informativa en el país, lo que representa un 93% en el caso de los hombres y un 7% en el caso de las mujeres. PIDEN JUSTICIA PARA ROXANA GUZMÁN El conteo incluye a las administraciones de los expresidentes Ernesto Zedillo Ponce de León (PRI), Vicente Fox Quesada (PAN), Felipe Calderón Hinojosa (PAN), Enrique Peña Nieto (PRI), Andrés Manuel López Obrador (Morena) y el actual gobierno de la morenista Claudia Sheinbaum Pardo. Según los datos, la administración más letal fue la de Felipe Calderón con 48 asesinatos, seguido de los gobiernos de López Obrador y Peña Nieto que contabilizaron 47 casos cada uno, mientras que en la administración de Fox Quesada sumaron 22 víctimas. Con Ernesto Zedillo hubo tres reportes y con la actual titular del Ejecutivo se contabilizan 11 asesinatos.

En su mensaje en redes sociales, la organización pidió justicia para Roxana Guzmán, aunque, afirmó, sigue exigiendo justicia y verdad por las y los 178 periodistas fallecidos en todo el país. Cabe mencionar que las siete entidades menos violentas para ejercer el periodismo son: Aguascalientes, Campeche, Colima, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán, regiones que en los últimos 26 años no reportan ninguna agresión mortal contra la prensa. 2022, EL AÑO MÁS LETAL PARA LA PRENSA El año más letal para el periodismo fue 2022 cuando se registraron 13 asesinatos, seguido del 2017 con 12 víctimas y 2016 con 11. Luego están 2019, 2010, 2008 y 2006 con 10 casos respectivamente.Por año, los comunicadores asesinados fueron:

• 2000: 3 • 2001: 3 • 2002: 2 • 2003: 1 • 2004: 4 • 2005: 3 • 2006: 10 • 2007: 3 • 2008: 10 • 2009: 9 • 2010: 10 • 2011: 8 • 2012: 7 • 2013: 4 • 2014: 5 • 2015: 7 • 2016: 11 • 2017: 12 • 2018: 9 • 2019: 10 • 2020: 8 • 2021: 7 • 2022: 13 • 2023: 5 • 2024: 4 • 2025: 7 • 2026: 3 VÍCTIMAS POR ESTADO De acuerdo con el recuento compartido por Artículo 19, las cifras de comunicadores asesinados en cada entidad son:

• Aguascalientes: 0 • Baja California: 4 • Baja California Sur: 2 • Campeche: 0 • Chiapas: 3 • Chihuahua: 15 • Coahuila: 5 • Colima: 0 • Ciudad de México: 2 • Durango: 4 • Guanajuato: 6 • Guerrero: 19 • Hidalgo: 0 • Jalisco: 2 • Estado de México: 5 • Michoacán: 8 • Morelos: 3 • Nayarit: 2 • Nuevo León: 2 • Oaxaca: 15 • Puebla 3 • Querétaro 0 • Quintana Roo 4 • San Luis Potosí 1 • Sinaloa 7 • Sonora 10 • Tabasco 4 • Tamaulipas 15 • Tlaxcala 0 • Veracruz 34 • Yucatán 0 • Zacatecas 3.

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