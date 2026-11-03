Mexinol incorporará tecnología de punta para producir metanol de bajas emisiones

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    Mexinol incorporará tecnología de punta para producir metanol de bajas emisiones
    La tecnología de electrólisis permitirá producir hidrógeno mediante la separación del agua utilizando electricidad de fuentes renovables. ESPECIAL

El proyecto contempla una instalación de electrólisis de 210 megawatts con tecnología de la empresa alemana Siemens Energy para producir hidrógeno renovable en Sinaloa.

La transición hacia procesos industriales con menores emisiones también está tomando forma en Sinaloa. Pacífico Mexinol anunció la firma de un contrato definitivo con Siemens Energy y Techint Ingeniería y Construcción para desarrollar una instalación de electrolizadores de aproximadamente 210 megawatts, destinada a producir hidrógeno renovable como parte de su complejo proyectado en Topolobampo.

El acuerdo, dado a conocer el 28 de octubre, representa un paso de la fase de diseño hacia la preparación de la ejecución de esta infraestructura. No significa que la instalación ya esté construida: el inicio de las obras está previsto para principios de 2027 y depende del cumplimiento de condiciones, entre ellas la conclusión del financiamiento del proyecto.

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La importancia ambiental del anuncio está en la tecnología. Mediante electrólisis, los equipos separan el hidrógeno del agua utilizando electricidad. Cuando esa electricidad proviene de fuentes renovables, el hidrógeno obtenido puede emplearse en procesos productivos con una menor huella de carbono frente a determinadas rutas convencionales.

En el caso de Mexinol, ese hidrógeno se utilizará para una parte de la producción de metanol renovable de origen no biológico, una de las modalidades contempladas dentro del proyecto. El complejo también prevé producir otras categorías de metanol de bajas emisiones, por lo que no toda su producción debe describirse como “metanol verde”.

La instalación incorporará electrolizadores Elyzer P-300 de Siemens Energy. De concretarse conforme a lo previsto, sería la mayor instalación de esta tecnología de la empresa en el continente americano, de acuerdo con el anuncio corporativo.

El metanol tiene aplicaciones en distintos procesos industriales y también está adquiriendo relevancia como combustible para embarcaciones. Por ello, la innovación en su producción conecta a la industria química con los esfuerzos internacionales para reducir emisiones en sectores de difícil transformación.

Para Sinaloa, el acuerdo pone el foco en una dimensión que va más allá del tamaño de la inversión: la llegada de tecnología especializada, la integración de capacidades industriales y la necesidad de preparar personal y proveedores para proyectos complejos. Los beneficios concretos dependerán de la ejecución del proyecto y de sus programas de vinculación local.

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Pacífico Mexinol prevé iniciar operaciones en 2030. Mientras tanto, el nuevo contrato constituye un avance verificable en el desarrollo de uno de los componentes tecnológicos previstos para su producción de metanol con menor huella de carbono.

Fuentes para verificación editorial

Pacífico Mexinol / Transition Industries, comunicado del 28 de octubre de 2026: https://pacifico-mexinol.com/es/?p=3934

Business Wire, 28 de octubre de 2026: https://via.tt.se/pressmeddelande/4620491/transition-industries-signs-definitive-epc-agreement-with-siemens-energy-and-techint-eandc-for-pacifico-mexinols-210-mw-electrolyzer-facility?lang=en&publisherId=259167

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Mariana Paz

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Periodista, amante de las letras y todo lo que tenga que ver con la noticia. Pet Friendly y feminista. Amo leer y el cine de autor.

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