Reducen IEPS a diesel y gasolina Magna

Del 25 de abril al 1 de mayo, Hacienda aplicará un estímulo de 33.22 por ciento al IEPS del diesel y de 15.68 por ciento a la Magna, señala un acuerdo oficial publicado.

Por tercera semana consecutiva, Hacienda redujo el estímulo que aplica al IEPS de diesel; sin embargo, los precios del combustible continúan presionando la inflación, coincidieron especialistas.

La gasolina Premium quedará sin estímulo por segunda semana. Esto significa que Hacienda subsidiará el IEPS del diesel y gasolina esta semana y, en lugar de cobrar 7.3634 pesos, cobrará 4.9176, es decir, 2.4438 pesos menos.

Además, dejará de cobrar 1.0505 pesos del IEPS de la gasolina Magna, señala el documento.

Debido a la guerra en Medio Oriente y al cierre del Estrecho de Ormuz, el precio internacional del petróleo ha superado los 100 dólares, lo que impacta los combustibles.

El Gobierno ha promovido un “acuerdo voluntario” con los distribuidores de combustibles para que el precio del diesel no supere los 28 pesos por litro, y que la Magna que no rebasa los 24 pesos.

Con la aplicación de los estímulos al IEPS, el Gobierno busca contener el precio del diesel, principalmente, y con ello evitar una escalada de precios.

Alicia Zazueta, especialista en combustibles y directora de eServices, explicó que el estímulo que aplica Hacienda al IEPS se transfiere a las terminales de distribución para que Pemex contenga el alza del diesel y gasolina.

Susana Cazorla, experta en energía, expuso que uno de los factores que más presionan los precios del diesel son las tarifas de transporte.

Hay entidades, como Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Oaxaca, donde el precio del transporte es muy elevado y, si se venden en 28 pesos el litro de diesel las estaciones operarían con pérdidas.