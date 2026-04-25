Cae célula del Cártel del Golfo ligada a huachicol fiscal en Matamoros

Matamoros, México.-Una célula presuntamente vinculada al Cártel del Golfo, facción Escorpiones, fue desarticulada en Matamoros, Tamaulipas, durante un cateo en el que autoridades federales aseguraron una infraestructura utilizada para el trasiego y almacenamiento de combustibles ilícitos. El operativo fue ejecutado por personal de la Fiscalía General de la República, con apoyo de seguridad perimetral de la Secretaría de Marina, en el ejido Progreso Agrario, donde fueron detenidas dos personas y asegurado un inmueble.

De acuerdo con el reporte oficial, en el sitio fueron localizados 13 contenedores tipo frac tank, ocho motobombas de extracción rápida, cinco tanques, dos pipas y una caja seca, equipo que es característico en esquemas de huachicol fiscal, utilizados para el trasvase y ocultamiento de hidrocarburos. Las autoridades estimaron que la operación ilegal generaba una afectación económica a la Hacienda pública cercana a 8 millones de pesos, al evadir impuestos mediante la simulación o alteración en la importación y traslado de combustibles. En Matamoros opera la facción Escorpiones del Cártel del Golfo Los detenidos y los bienes asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que integra la carpeta de investigación para determinar responsabilidades y el alcance de la red. El huachicol fiscal -a diferencia del robo directo en ductos- se basa en esquemas de importación irregular, subvaluación o falsificación documental para introducir combustibles sin el pago correspondiente de impuestos, lo que ha convertido a puertos y cruces fronterizos del Golfo en puntos clave de operación.

Matamoros es identificado como una de las zonas donde opera la facción Escorpiones del Cártel del Golfo, grupo que mantiene presencia en la franja fronteriza y que ha diversificado sus ingresos hacia delitos como el tráfico de hidrocarburos, además del trasiego de drogas y migrantes. La Secretaría de Marina señaló que su participación se centró en garantizar la seguridad del personal ministerial durante el cateo, como parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad para contener las operaciones logísticas de grupos delictivos en la región.

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