Balacera en plena boda de Hidalgo deja heridos entre los invitados

AJACUBA, HGO.- Un ataque armado registrado durante una celebración de boda en la comunidad de San Nicolás Tecomatlán, en el municipio de Ajacuba, Hidalgo, dejó al menos cinco personas lesionadas, informaron autoridades locales y primeros reportes de seguridad pública.

El incidente ocurrió cuando el festejo transcurría con normalidad y un grupo de sujetos armados irrumpió en el salón de fiestas, abrió fuego contra los asistentes y posteriormente huyó a bordo de una camioneta negra con rumbo desconocido, de acuerdo con testimonios de testigos y reportes preliminares.

Paramédicos y personal de los servicios de emergencia acudieron al lugar para brindar atención a los heridos y trasladarlos a distintos hospitales, donde reciben atención médica. Entre los lesionados se encuentran dos mujeres, una de ellas funcionaria municipal de San Agustín Tlaxiaca, así como un niño de 9 años, según información extraoficial.

Elementos de seguridad estatal y federal implementaron un operativo en la zona con el objetivo de localizar a los agresores, en tanto que personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar responsabilidades y esclarecer los hechos.

El gobierno municipal de Ajacuba emitió un comunicado en el que aseguró que los protocolos de atención se activaron de manera inmediata y coordinada, y que la situación se mantiene bajo control, sin riesgo para la población en general.

Hasta el momento no se han reportado detenciones relacionadas con el ataque, ni se han dado a conocer detalles sobre el posible móvil del hecho, por lo que las autoridades mantienen vigilancia y seguimiento sobre el caso. Con información de El Universal