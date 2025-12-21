Balacera en plena boda de Hidalgo deja heridos entre los invitados

21 diciembre 2025
    Balacera en plena boda de Hidalgo deja heridos entre los invitados
    En el evento se generó movilización de cuerpos de emergencia y un operativo de seguridad en la zona. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Un grupo de hombres armados llegó al evento en San Nicolás Tecomatlán y abrió fuego contra los asistentes

AJACUBA, HGO.- Un ataque armado registrado durante una celebración de boda en la comunidad de San Nicolás Tecomatlán, en el municipio de Ajacuba, Hidalgo, dejó al menos cinco personas lesionadas, informaron autoridades locales y primeros reportes de seguridad pública.

El incidente ocurrió cuando el festejo transcurría con normalidad y un grupo de sujetos armados irrumpió en el salón de fiestas, abrió fuego contra los asistentes y posteriormente huyó a bordo de una camioneta negra con rumbo desconocido, de acuerdo con testimonios de testigos y reportes preliminares.

TE PUEDE INTERESAR: Tren al AIFA ya casi listo: iniciaron pruebas y abrirá en Semana Santa

Paramédicos y personal de los servicios de emergencia acudieron al lugar para brindar atención a los heridos y trasladarlos a distintos hospitales, donde reciben atención médica. Entre los lesionados se encuentran dos mujeres, una de ellas funcionaria municipal de San Agustín Tlaxiaca, así como un niño de 9 años, según información extraoficial.

Elementos de seguridad estatal y federal implementaron un operativo en la zona con el objetivo de localizar a los agresores, en tanto que personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar responsabilidades y esclarecer los hechos.

TE PUEDE INTERESAR: Negar la dignidad humana nos deshumaniza como sociedad: Iglesia

El gobierno municipal de Ajacuba emitió un comunicado en el que aseguró que los protocolos de atención se activaron de manera inmediata y coordinada, y que la situación se mantiene bajo control, sin riesgo para la población en general.

Hasta el momento no se han reportado detenciones relacionadas con el ataque, ni se han dado a conocer detalles sobre el posible móvil del hecho, por lo que las autoridades mantienen vigilancia y seguimiento sobre el caso. Con información de El Universal

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

