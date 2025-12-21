Negar la dignidad humana nos deshumaniza como sociedad: Iglesia

/ 21 diciembre 2025
    Negar la dignidad humana nos deshumaniza como sociedad: Iglesia
    De no hacerlo, el pesebre pierde su sentido como forma de vida y se reduce a un simple elemento decorativo, apuntan. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

En su editorial dominical, la Iglesia católica reflexionó sobre la convivencia social, la violencia y la exclusión, y llamó a colocar la dignidad humana en el centro de la vida pública.

CDMX.- La Iglesia católica hizo un llamado a respetar la dignidad humana, al señalar que se trata de un valor que no se negocia y que pertenece a toda persona, más allá de cualquier circunstancia, estado o situación.

A través de su editorial Desde la Fe, subrayó que la vida humana debe ser respetada y protegida en todo momento, y exhortó a no descartar al no nacido, al enfermo ni al anciano.

La defensa de la dignidad de cada persona no depende de que piense como yo, vote como yo o viva en la misma zona que yo”, señaló la Iglesia en el texto.

Añadió que, si Dios nace para todos, entonces toda vida merece respeto, toda persona un trato humano y toda diferencia debe ser una oportunidad para el diálogo y la búsqueda del bien común, y no motivo de odio o descalificación.

La Iglesia advirtió que cuando la violencia normaliza la muerte, la polarización rompe la convivencia y la pobreza y la soledad se vuelven cotidianas, surge una pregunta incómoda: “¿a quién le estamos negando el lugar?”.

Ante este contexto, llamó a reconocer la dignidad de cada persona, defender toda vida y hacerle espacio al otro como base para una convivencia más humana.

Finalmente, señaló que de no hacerlo, el pesebre pierde su sentido como forma de vida y se reduce a un simple elemento decorativo, sin impacto real en la sociedad. Con información de El Universal

