Monreal adelanta que Sheinbaum presentará este miércoles su reforma electoral en la mañanera

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 24 febrero 2026
    Monreal adelanta que Sheinbaum presentará este miércoles su reforma electoral en la mañanera
    El anuncio se dio en medio de diferencias con los partidos aliados PVEM y PT, que han expresado reservas sobre puntos de la propuesta. ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Reforma Electoral

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Morena

El coordinador de Morena en Diputados afirmó que el planteamiento se expondrá públicamente antes de formalizarse en el Congreso

CDMX.- Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará en su conferencia matutina el proyecto de reforma electoral.

El anuncio se dio en medio de diferencias con los partidos aliados PVEM y PT, que han expresado reservas sobre puntos de la propuesta, según reportes y declaraciones públicas posteriores a reuniones en Palacio Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: SCJN niega amparo a Telemundo por uso de imagen de Sandra Ávila Beltrán en ‘La Reina del Sur’

Monreal señaló que la exposición del proyecto en la mañanera ocurrirá antes de que la iniciativa sea remitida formalmente al Congreso, lo que abriría un margen para que las fuerzas políticas revisen el contenido y busquen acuerdos.

La Presidenta había previsto presentarla el martes, pero pospuso la fecha para este miércoles 25 de febrero con el argumento de realizar “modificaciones menores” al texto.

TE PUEDE INTERESAR: Detectan aumento de hasta 70% en uso de IA en discursos del Congreso

Monreal sostuvo que aún existen puntos por definir con los aliados y que la discusión interna continúa, mientras se perfila la ruta legislativa para el eventual envío del documento.

La propuesta de reforma electoral del oficialismo ha enfrentado resistencias tanto de la oposición como de los partidos que integran la coalición gobernante, especialmente en temas relacionados con financiamiento y representación.

La presentación anunciada para el miércoles coloca el tema en el centro de la agenda inmediata, con la expectativa de que el debate se traslade a las cámaras una vez que la iniciativa sea turnada conforme al procedimiento parlamentario.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reforma Electoral

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Morena

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
La noche previa, sostuvo un encuentro en el Palacio Nacional con dirigentes de los partidos que integran el bloque oficialista.

Asegura Sheinbaum que el 25 de febrero será la presentación de la reforma electoral
Relaciones sentimentales, llamadas telefónicas y encuentros personales han sido factores clave en la captura o muerte de algunos de los narcotraficantes más buscados de México.

Por enamorados... ‘El Chapo’, ‘El Mencho’ y otros dos capos que cayeron por sus relaciones sentimentales
En México, 9 millones 611 mil 882 trabajadores se dedican al sector secundario de la economía, representando al 24% de la población ocupada en el cuarto trimestre de 2025.

México: caen 48 mil empleos de manufactureras en el cuarto trimestre de 2025
¿Le quitarán el mundial a México por inseguridad? El presidente de la FIFA aclara estar ‘muy tranquilo’

¿Le quitarán el mundial a México por inseguridad? El presidente de la FIFA aclara estar ‘muy tranquilo’
Fue en Nueva York donde se registró el temporal más intenso desde 2016 dejando más de 38 cm de nieve en Central Park

Aerolíneas de EU retoman vuelos tras un histórico temporal de nieve
La vocera estadounidense lanzó un mensaje directo tras la violencia en México y la muerte de “El Mencho”, mientras Washington actualiza alertas de viaje y presiona por más acciones contra el narcotráfico.

Karoline Leavitt amenaza a cárteles mexicanos... ‘Si tocan a un estadounidense pagarán caro’
El venezolano, cuya sentencia ya se ha aplazado en varias ocasiones con anterioridad, se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua por estos delitos.

Aplazan de nuevo sentencia del ex general chavista “El Pollo” Carvajal para abril
Estrategia sintáctica

Estrategia sintáctica