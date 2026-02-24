Monreal adelanta que Sheinbaum presentará este miércoles su reforma electoral en la mañanera

CDMX.- Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará en su conferencia matutina el proyecto de reforma electoral.

El anuncio se dio en medio de diferencias con los partidos aliados PVEM y PT, que han expresado reservas sobre puntos de la propuesta, según reportes y declaraciones públicas posteriores a reuniones en Palacio Nacional.

Monreal señaló que la exposición del proyecto en la mañanera ocurrirá antes de que la iniciativa sea remitida formalmente al Congreso, lo que abriría un margen para que las fuerzas políticas revisen el contenido y busquen acuerdos.

La Presidenta había previsto presentarla el martes, pero pospuso la fecha para este miércoles 25 de febrero con el argumento de realizar “modificaciones menores” al texto.

Monreal sostuvo que aún existen puntos por definir con los aliados y que la discusión interna continúa, mientras se perfila la ruta legislativa para el eventual envío del documento.

La propuesta de reforma electoral del oficialismo ha enfrentado resistencias tanto de la oposición como de los partidos que integran la coalición gobernante, especialmente en temas relacionados con financiamiento y representación.

La presentación anunciada para el miércoles coloca el tema en el centro de la agenda inmediata, con la expectativa de que el debate se traslade a las cámaras una vez que la iniciativa sea turnada conforme al procedimiento parlamentario.