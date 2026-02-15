Monreal advierte urgencia de regular la IA y presenta libro para impulsar uso responsable de la tecnología

/ 15 febrero 2026
    Monreal advierte urgencia de regular la IA y presenta libro para impulsar uso responsable de la tecnología
    El diputado también afirmó que los países deben adaptarse a esta tecnología y generar condiciones para su uso responsable. ESPECIAL
Carlos M.M.
Ia
Regulación

CDMX

Morena

El coordinador de Morena en San Lázaro difundió un libro de su autoría y llamó a usar la tecnología con responsabilidad

CDMX.- El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, sostuvo que la inteligencia artificial dejó de ser una promesa lejana y se convirtió en una fuerza que impacta la vida cotidiana.

El legislador afirmó que, ante ese escenario, existe urgencia de comprenderla, orientar su uso y regularla “con visión de futuro”, al señalar que también incide en estructuras estratégicas del Estado.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca 2026 con señales de desaceleración y caída en la confianza: CEESP

“En un mundo donde la inteligencia artificial deja de ser una promesa lejana para convertirse en fuerza transformadora de nuestra vida cotidiana y de las estructuras más estratégicas del Estado, surge la urgencia de comprenderla, orientarla y, sobre todo, regularla con visión de futuro”, expresó.

Monreal añadió que la inteligencia artificial es “indispensable para la comunicación política” y sostuvo que “ya no es posible ignorarla”, al referirse a su presencia en distintos ámbitos.

TE PUEDE INTERESAR: CAMe activa Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Ciudad de México y Edomex

El diputado también afirmó que los países deben adaptarse a esta tecnología y generar condiciones para su uso responsable, al insistir en la necesidad de legislar en la materia.

En el mensaje, el coordinador parlamentario convocó a aprovechar la tecnología para fortalecer la comunicación y planteó que el aprendizaje sobre inteligencia artificial debe ampliarse.

Como parte de esa difusión, Monreal informó que escribió un libro sobre inteligencia artificial y que puede descargarse sin costo, al reiterar: “Ya llegó la hora de legislar y de adaptarnos a la inteligencia artificial”. Con información de Excélsior

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

