Monreal advierte urgencia de regular la IA y presenta libro para impulsar uso responsable de la tecnología

CDMX.- El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, sostuvo que la inteligencia artificial dejó de ser una promesa lejana y se convirtió en una fuerza que impacta la vida cotidiana.

El legislador afirmó que, ante ese escenario, existe urgencia de comprenderla, orientar su uso y regularla “con visión de futuro”, al señalar que también incide en estructuras estratégicas del Estado.

“En un mundo donde la inteligencia artificial deja de ser una promesa lejana para convertirse en fuerza transformadora de nuestra vida cotidiana y de las estructuras más estratégicas del Estado, surge la urgencia de comprenderla, orientarla y, sobre todo, regularla con visión de futuro”, expresó.

Monreal añadió que la inteligencia artificial es “indispensable para la comunicación política” y sostuvo que “ya no es posible ignorarla”, al referirse a su presencia en distintos ámbitos.

El diputado también afirmó que los países deben adaptarse a esta tecnología y generar condiciones para su uso responsable, al insistir en la necesidad de legislar en la materia.

En el mensaje, el coordinador parlamentario convocó a aprovechar la tecnología para fortalecer la comunicación y planteó que el aprendizaje sobre inteligencia artificial debe ampliarse.

Como parte de esa difusión, Monreal informó que escribió un libro sobre inteligencia artificial y que puede descargarse sin costo, al reiterar: “Ya llegó la hora de legislar y de adaptarnos a la inteligencia artificial”. Con información de Excélsior