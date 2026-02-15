$!CAMe activa Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Ciudad de México y Edomex

Con base en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas vigentes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), emitidos por los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que a las 17:00 horas de este día se registraron concentraciones máximas de ozono.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México detalló que, de acuerdo con los análisis meteorológicos más recientes, el Valle de México permanece bajo la influencia de un sistema anticiclónico que, aunque de menor intensidad que el anterior, mantiene condiciones de aire seco y estable.

Ante este escenario, se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono, con el propósito de reducir la exposición de la población al aire contaminado, disminuir los riesgos a la salud y limitar la generación de contaminantes.

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada sobre la calidad del aire y a seguir las recomendaciones sanitarias, evitando la exposición a picos de contaminación entre las 13:00 y las 19:00 horas, especialmente en el caso de niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Se pidió suspender actividades cívicas, culturales, recreativas y deportivas al aire libre en ese mismo horario, así como posponer eventos masivos. También se recomendó no fumar, en particular en espacios cerrados, y consultar la información sobre calidad del aire a través de la app “Aire”, el portal oficial, la cuenta @Aire_CDMX en X (antes Twitter) o vía telefónica.