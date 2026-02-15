CAMe activa Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Ciudad de México y Edomex

México
/ 15 febrero 2026
    CAMe activa Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Ciudad de México y Edomex
    La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México. EL UNIVERSAL

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada sobre la calidad del aire y a seguir las recomendaciones sanitarias

Con base en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas vigentes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), emitidos por los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que a las 17:00 horas de este día se registraron concentraciones máximas de ozono.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México detalló que, de acuerdo con los análisis meteorológicos más recientes, el Valle de México permanece bajo la influencia de un sistema anticiclónico que, aunque de menor intensidad que el anterior, mantiene condiciones de aire seco y estable.

TE PUEDE INTERESAR: Suspenden contingencia ambiental en la Ciudad de México y Edomex

Ante este escenario, se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono, con el propósito de reducir la exposición de la población al aire contaminado, disminuir los riesgos a la salud y limitar la generación de contaminantes.

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada sobre la calidad del aire y a seguir las recomendaciones sanitarias, evitando la exposición a picos de contaminación entre las 13:00 y las 19:00 horas, especialmente en el caso de niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Se pidió suspender actividades cívicas, culturales, recreativas y deportivas al aire libre en ese mismo horario, así como posponer eventos masivos. También se recomendó no fumar, en particular en espacios cerrados, y consultar la información sobre calidad del aire a través de la app “Aire”, el portal oficial, la cuenta @Aire_CDMX en X (antes Twitter) o vía telefónica.

CONSEJOS PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE CARBONO

Entre las recomendaciones se incluye facilitar el trabajo a distancia, realizar trámites y compras en línea para disminuir traslados, evitar el uso de productos con solventes, cargar combustible fuera del horario crítico y revisar posibles fugas de gas doméstico.

Asimismo, se sugirió reducir el consumo de combustibles en casa, como acortar el tiempo de ducha y utilizar recipientes con tapa al cocinar.

TE PUEDE INTERESAR: Permanecen altos índices de contaminantes en el aire durante el 14 de febrero en la CDMX

CONOCE AQUÍ LAS RESTRICCIONES DE CIRCULACIÓN EN LA ZONA

Para mañana, lunes 16 de febrero, deberán suspender su circulación —de 5:00 a 22:00 horas— los vehículos con holograma 2; los de holograma 1 con terminación de placa 1, 3, 5, 6, 7 y 9; así como los de holograma 0 y 00 con engomado amarillo y placas terminadas en 5 o 6. Las unidades sin holograma estarán sujetas a las mismas restricciones que los vehículos con holograma 2.

También se aplicarán restricciones al 50% de las unidades de reparto de gas LP sin válvula de desconexión seca, a vehículos de carga en determinados horarios y a taxis conforme a su holograma. Se mantienen exentos los vehículos eléctricos e híbridos, de emergencia, de transporte escolar autorizado, de servicios urbanos, así como motocicletas y unidades para personas con discapacidad, entre otros supuestos.

OTRAS RESTRICCIONES INDUSTIALES Y DE SERVICIO

Las industrias que generen precursores de ozono deberán reducir hasta 40% de sus emisiones y suspender actividades que produzcan compuestos orgánicos volátiles. En Tula, Hidalgo, se limitará la operación de la refinería “Miguel Hidalgo” y se reducirá el consumo de combustóleo en la Central Termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos”. Además, se suspenderán actividades de combustión en hornos artesanales.

En el sector servicios, se ordenó la suspensión parcial de actividades que generen emisiones por uso de solventes, la reducción de operaciones en estaciones de servicio y plantas de gas LP que no cuenten con sistemas de control, así como la disminución en el uso de calderas sin equipos de control de emisiones.

GOBIERNO VIGILA LA CONTINGENCIA

Las autoridades de los tres niveles de gobierno reforzarán la difusión de recomendaciones de salud, restringirán la circulación de vehículos oficiales administrativos, intensificarán la vigilancia de vehículos contaminantes y prohibirán la quema de materiales y residuos.

También se fortalecerá el combate a incendios y se suspenderán obras y actividades urbanas que generen emisiones, salvo en casos de urgencia.

TE PUEDE INTERESAR: CAMe mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México

Finalmente, se recordó a la población que puede reportar incendios de manera inmediata a través del 911 en la Ciudad de México y otros números habilitados por autoridades estatales y federales.

