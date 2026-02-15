Arranca 2026 con señales de desaceleración y caída en la confianza: CEESP

CDMX.- Al inicio de 2026, la economía mexicana muestra señales de desaceleración acompañadas de un deterioro generalizado en los niveles de confianza, tanto de empresarios como de consumidores, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) en su análisis semanal.

El organismo, dependiente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que esta pérdida de confianza obedece a una combinación de factores interrelacionados que han debilitado el entorno económico en los primeros meses del año.

TE PUEDE INTERESAR: Urge la inversión para alcanzar las metas de crecimiento: Banco de México

Entre los principales elementos destaca el menor dinamismo en la generación de empleo formal. La creación de puestos de trabajo registrados ha perdido fuerza, reflejando una reducción en la inversión privada y un ritmo de crecimiento por debajo de lo previsto.