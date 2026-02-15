Arranca 2026 con señales de desaceleración y caída en la confianza: CEESP
El sector privado destaca factores como la debilidad en la generación de empleo y la caída en la inversión productiva como elementos que incide en la actividad económica
CDMX.- Al inicio de 2026, la economía mexicana muestra señales de desaceleración acompañadas de un deterioro generalizado en los niveles de confianza, tanto de empresarios como de consumidores, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) en su análisis semanal.
El organismo, dependiente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que esta pérdida de confianza obedece a una combinación de factores interrelacionados que han debilitado el entorno económico en los primeros meses del año.
Entre los principales elementos destaca el menor dinamismo en la generación de empleo formal. La creación de puestos de trabajo registrados ha perdido fuerza, reflejando una reducción en la inversión privada y un ritmo de crecimiento por debajo de lo previsto.
Enero registró una reducción de 8,104 puestos asegurados ante el IMSS, cuando históricamente enero suele ser un mes de alta generación de empleo formal.
La meta del #SemáforoEconómicoMCV es generar 100 mil nuevos puestos formales al mes, es decir, 1.2 millones en el año.
A ello se suma la desaceleración en la formación bruta de capital fijo, indicador clave de la inversión productiva. Esta caída limita la capacidad de expansión futura de la economía y reduce oportunidades laborales, generando un efecto negativo que también impacta el consumo interno.
El CEESP subrayó que el crecimiento económico resulta insuficiente para absorber a la fuerza laboral en aumento y mejorar los ingresos reales de los hogares, lo que profundiza la percepción de incertidumbre.
En este contexto, los empresarios mantienen cautela en sus decisiones de expansión y contratación, mientras que los consumidores muestran menor disposición al gasto ante expectativas menos favorables sobre sus ingresos y estabilidad laboral.
A tasa anual, la inversión fija bruta mostró una caída de 5.68% en noviembre, sumando 15 meses consecutivos de caídas.
A tasa anual, la inversión fija bruta mostró una caída de 5.68% en noviembre, sumando 15 meses consecutivos de caídas.
Este es el mayor número de caídas al hilo desde el periodo entre noviembre del 2018 y febrero del 2021, cuando la inversión se
El organismo advirtió que este entorno de prudencia podría limitar la recuperación económica en los primeros meses de 2026, especialmente si no se implementan estímulos que impulsen la inversión y el consumo privado.
Para el CEESP, el arranque del año representa un desafío importante para lograr un crecimiento sostenido en el corto plazo.