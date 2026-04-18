Montiel agradece a Servidores de la Nación en Sinaloa y asegura que ‘la transformación avanza’

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/ 18 abril 2026
    Montiel agradece a Servidores de la Nación en Sinaloa y asegura que ‘la transformación avanza’
    Montiel señaló que la labor de este personal es clave para mantener cercanía con la población. ESPECIAL
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La titular de Bienestar sostuvo un encuentro con personal operativo y destacó el trabajo de campo como eje para programas sociales

CULIACÁN, SIN.- La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, se reunió en Sinaloa con Servidores de la Nación para reconocer su compromiso y el trabajo que realizan diariamente en territorio, de acuerdo con lo informado por la funcionaria.

Montiel señaló que la labor de este personal es clave para mantener cercanía con la población y para la operación de los programas sociales en distintas regiones del país.

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En un mensaje difundido por la titular de la dependencia, afirmó que “su labor demuestra que el bienestar se construye caminando y cerca de la gente”, en referencia a las tareas que realizan en comunidades.

La funcionaria agradeció el esfuerzo de los Servidores de la Nación y dijo que el reconocimiento se hizo a nombre de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con la intención de que el bienestar esté presente en todos los rincones del país.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/abren-debate-en-redes-sociales-por-fracking-y-alzas-en-la-canasta-basica-FC20113017

La secretaria indicó que la estrategia de trabajo territorial forma parte de la manera en que se coordina la atención y el acompañamiento a beneficiarios de los programas del gobierno federal.

Durante los últimos días, la funcionaria ha sostenido reuniones en Nayarit y en Mérida, como parte de una agenda de encuentros con personal operativo en distintas entidades.

“La transformación avanza en cada rincón. Han sido años de lucha, de caminar juntos y de no rendirse”, señaló Montiel al referirse a la continuidad de las acciones en campo.

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