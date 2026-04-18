Montiel agradece a Servidores de la Nación en Sinaloa y asegura que ‘la transformación avanza’

CULIACÁN, SIN.- La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, se reunió en Sinaloa con Servidores de la Nación para reconocer su compromiso y el trabajo que realizan diariamente en territorio, de acuerdo con lo informado por la funcionaria. Montiel señaló que la labor de este personal es clave para mantener cercanía con la población y para la operación de los programas sociales en distintas regiones del país.

En un mensaje difundido por la titular de la dependencia, afirmó que “su labor demuestra que el bienestar se construye caminando y cerca de la gente”, en referencia a las tareas que realizan en comunidades.

La funcionaria agradeció el esfuerzo de los Servidores de la Nación y dijo que el reconocimiento se hizo a nombre de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con la intención de que el bienestar esté presente en todos los rincones del país.

La secretaria indicó que la estrategia de trabajo territorial forma parte de la manera en que se coordina la atención y el acompañamiento a beneficiarios de los programas del gobierno federal. Durante los últimos días, la funcionaria ha sostenido reuniones en Nayarit y en Mérida, como parte de una agenda de encuentros con personal operativo en distintas entidades. “La transformación avanza en cada rincón. Han sido años de lucha, de caminar juntos y de no rendirse”, señaló Montiel al referirse a la continuidad de las acciones en campo.

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