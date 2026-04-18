Usan IA sin reglas: 7 de cada 10 estudiantes la aplican y la mayoría no sabe qué está permitido

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/ 18 abril 2026
    Usan IA sin reglas: 7 de cada 10 estudiantes la aplican y la mayoría no sabe qué está permitido
    Los resultados provienen de la Encuesta Nacional “Usos y percepciones sobre Inteligencia Artificial Generativa en la Educación Superior en México”. ESPECIAL

Con más de 1.07 millones de encuestas válidas, la dependencia propuso lineamientos éticos, formación docente y ajustes curriculares

CDMX.- Casi 70% de estudiantes emplea herramientas de inteligencia artificial en tareas académicas, pese a que cerca de 80% desconoce políticas institucionales y menos de 30% ha recibido capacitación; entre docentes, alrededor de 70% tampoco conoce lineamientos y 90% solicita formación, de acuerdo con datos presentados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Los resultados provienen de la Encuesta Nacional “Usos y percepciones sobre Inteligencia Artificial Generativa en la Educación Superior en México”, dada a conocer en la 19ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior.

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El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, informó que el ejercicio reunió más de un millón 77 mil encuestas válidas, con más de 1.5 millones de respuestas y la participación de 166 mil docentes, aproximadamente.

La encuesta identificó diferencias entre subsistemas, así como brechas de género en el uso de la tecnología, además de reportar el uso de la IA como apoyo emocional por 9% de estudiantes y 5% de docentes.

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Ante estos hallazgos, la SEP planteó una ruta de trabajo que contempla lineamientos éticos, formación docente, ajustes curriculares, nuevos esquemas de evaluación, alfabetización digital y acciones orientadas a disminuir brechas.

En la misma sesión se informó que la plataforma SaberesMX, impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ofrece el curso “Nombrando y contando al mundo”, desarrollado con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos para formar alfabetizadores a través del servicio social.

https://vanguardia.com.mx/noticias/gobierno-alista-estrategia-2026-contra-embarazo-infantil-y-uniones-tempranas-en-50-municipios-JC20111855

También se presentó el Programa Nacional de Educación Superior 2026–2030 como marco para la política pública del sector, en el contexto de los trabajos del consejo.

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