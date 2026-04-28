Morena busca regular derecho de réplica en contenidos de internet

CDMX.- El diputado Arturo Ávila Anaya, vocero de la bancada de Morena, propuso reformar la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución, para establecer el derecho de réplica en redes sociales, plataformas digitales y servicios de difusión de contenido en internet. La iniciativa busca actualizar el marco jurídico del derecho de réplica, con el fin de adecuarlo a las dinámicas del entorno digital y garantizar su ejercicio en los espacios donde actualmente se desarrolla parte de la conversación pública.

El documento señala que toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de información inexacta o falsa que le cause un agravio político, económico, en su honor, vida privada o imagen. La propuesta explica que la legislación vigente reconoce el derecho de réplica en medios tradicionales como prensa escrita, radio y televisión, pero no contempla de manera expresa ni suficiente las dinámicas propias de internet.

El proyecto advierte que la ley actual presenta limitaciones estructurales para aplicarse de forma efectiva en el entorno digital. La iniciativa sostiene que el marco vigente no reconoce de manera expresa a plataformas digitales y redes sociales como sujetos obligados, lo que genera incertidumbre jurídica sobre su responsabilidad en la difusión de contenidos. El diputado morenista planteó que la reforma permitirá establecer reglas para garantizar el derecho de réplica frente a contenidos difundidos en servicios digitales, cuando éstos afecten a una persona por información falsa o inexacta.

El proyecto será analizado en el proceso legislativo correspondiente, con el objetivo de definir los alcances de esta figura en redes sociales, plataformas digitales y servicios de difusión en internet.

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