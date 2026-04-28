Sheinbaum plantea quitar curvas al Tren Interoceánico después de tragedia de 2025

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno evalúa retirar algunas curvas del Tren Interoceánico, luego del descarrilamiento ocurrido en diciembre de 2025, en el que fallecieron 14 personas. La mandataria federal señaló en su conferencia matutina de este martes 28 de abril, en Palacio Nacional, que el objetivo es hacer más segura la operación ferroviaria.

“Estamos evaluando quitar unas curvas”, indicó Sheinbaum Pardo al referirse a las acciones que corresponden al gobierno federal tras el accidente. La Presidenta fue cuestionada sobre la jueza que determinó el sobreseimiento del caso por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, decisión que permitió la liberación del conductor y del despachador involucrados.

“Eso hay que preguntárselo a la Fiscalía”, respondió Sheinbaum Pardo, al señalar que existen asuntos que corresponden a la Fiscalía General de la República y otros al gobierno federal. La mandataria explicó que el Tren Interoceánico continúa funcionando con carga y que la operación de trenes espera la última revisión de una agencia internacional de certificaciones.

Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, conductor y despachador encarcelados por el descarrilamiento, fueron puestos en libertad el pasado 22 de abril, luego de que la jueza Diana Isabel Ivens Cruz aprobó la reparación integral del daño a las víctimas. La Fiscalía General de la República descartó que el accidente se debiera a una falla estructural de la obra, exoneró a la Secretaría de Marina y concluyó que el exceso de velocidad de la tripulación fue la causa de la tragedia. La fiscal Ernestina Godoy Ramos informó que 145 personas, entre ellas 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes, han recibido de forma inmediata la reparación integral del daño, lo que derivó en la extinción de la acción penal.

Publicidad

Temas

Seguridad

Localizaciones

CDMX

Personajes

Claudia Sheinbaum

Organizaciones

SEGOB

