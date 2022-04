$!Morena instala ‘paredón’ para que los mexicanos, con su pluma o lápiz, fusilen a legisladores “traidores”

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, negó que la campaña que realiza su partido sea de “odio” contra los legisladores “traidores” que no apoyaron la reforma eléctrica.

En este marco anunció una consulta al pueblo de México para determinar si ponen denuncias penales en contra de los 223 legisladores que votaron en contra.

Durante el Festival a favor de la Soberanía Nacional, que se realizó en la Alameda Central, Mario Delgado dijo que “el pueblo de México va a decidir si nosotros retomamos la denuncia que hizo nuestro presidente en 2014 y presentamos ahora nosotros una nueva denuncia en contra de estos 223 traidores, que se hagan responsables de sus actos y que le rindan cuentas a la historia de nuestro país”.

En entrevista con los medios dijo que en el transcurso de la semana se darían los detalles a seguir para realizar tal consulta y reiteró que no se violan los derechos humanos de los diputados que votaron en contra, porque “los diputados no son cabilderos anónimos, los diputados son servidores públicos, el pueblo de México les paga su salario, constitucionalmente representan al pueblo y a él le tienen que rendir cuentas. No tiene nada de malo que su fotografía, su nombre y su partido sean públicos, porque ya es público”.

