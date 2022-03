Muere ‘Pancho Cachondo’, el polémico ‘diputable’ del PAN a los 54 años de edad

Francisco Solís Peón, mejor conocido como Pancho Cachondo, controvertido político mexicano falleció víctima, al parecer, de COVID-19, aunque también habría sido de una enfermedad que padecía en el estómago.

El ex diputado de Acción Nacional por la Asamblea del Distrito Federal y también ex candidato, en 2017, a la alcaldía de Mérida por el PRD, estaba internado e intubado desde hace más de una semana en un hospital particular de Mérida. Tenía 54 años de edad.

El político originario de Yucatán, es mayormente reconocido por los escándalos en los que se involucró su trayectoria dentro de la política.