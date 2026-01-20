Mujeres avanzan en ingeniería en México: SEP reporta 57% de cédulas y títulos en 2025

CDMX.- La participación de las mujeres en la educación superior en México mostró en 2025 un avance con mayor presencia en ingeniería y ciencias aplicadas, de acuerdo con datos presentados por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Según la Secretaría de Educación Pública (SEP), durante el año pasado las mujeres representaron 57% de las cédulas y títulos profesionales registrados en el país, lo que apunta a una incorporación creciente en distintas áreas del conocimiento.

Delgado Carrillo explicó que en 2025 la Dirección General de Profesiones tramitó más de 700 mil cédulas profesionales y que las instituciones educativas autorizadas registraron más de 1.1 millones de títulos, cifras que, dijo, reflejan mayor acceso, permanencia y conclusión de estudios por parte de las mujeres.

El titular de la SEP atribuyó estos resultados al fortalecimiento de políticas educativas, a la modernización de procesos administrativos y a la incorporación de la perspectiva de género en el sistema educativo, con impacto en campos considerados estratégicos para el desarrollo nacional.

En ese contexto, Delgado Carrillo planteó la necesidad de seguir impulsando vocaciones científicas desde edades tempranas y de acompañar las trayectorias educativas de niñas y jóvenes para que cuenten con herramientas que les permitan desarrollarse en cualquier disciplina.

Por su parte, el director general de Profesiones, José Omar Sánchez, señaló que en 2025 se registraron avances en áreas científicas y tecnológicas con baja presencia femenina, además de crecimiento en disciplinas vinculadas con innovación, cuidado del medio ambiente y desarrollo tecnológico.

Sánchez destacó también un hecho sin precedentes en el ámbito militar: por primera vez se expidieron títulos y cédulas profesionales a mujeres, lo que, indicó, representa una apertura de espacios profesionales y una diversificación en ese sector. Con información de El Universal