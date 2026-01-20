Medicamento falso circula en apps: Cofepris advierte riesgo para enfermos del corazón

/ 20 enero 2026
    Medicamento falso circula en apps: Cofepris advierte riesgo para enfermos del corazón
    Cofepris sostuvo que continuará con acciones de control sanitario y que informará si se detectan nuevas evidencias. /FOTO: ESPECIAL
La autoridad sanitaria encendió una alerta por un medicamento usado en insuficiencia cardiaca y pidió extremar precauciones ante su oferta fuera del canal formal

CDMX.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria tras confirmar la falsificación del medicamento Entresto (sacubitrilo/valsartán), utilizado en pacientes con insuficiencia cardiaca crónica.

El aviso se derivó de un análisis técnico-documental realizado con información proporcionada por Novartis Farmacéutica S.A. de C.V., titular del registro sanitario, que identificó como falsificado el lote THP65, con caducidad FEB 26, en presentación de caja con 60 comprimidos de 100 mg.

De acuerdo con lo reportado, el producto fue detectado a la venta a través de aplicaciones de dispositivos móviles y en plataformas digitales no reguladas; Cofepris advirtió que la comercialización de medicamentos fuera de canales autorizados implica riesgos por desconocerse las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte.

La autoridad sanitaria señaló que el consumo de un medicamento falsificado puede implicar falta total o parcial del principio activo, dosis incorrectas o presencia de sustancias contaminantes, además de que puede traducirse en ineficacia del tratamiento y descompensación, con riesgo de eventos graves.

Como medida preventiva, Cofepris pidió a la población no adquirir Entresto con el lote referido y evitar compras en la vía pública o en sitios y aplicaciones sin control sanitario; también indicó que, si una persona está usando un producto con esas características, suspenda su uso y acuda con un profesional de la salud, además de reportar cualquier reacción adversa.

En el caso de farmacias y distribuidores, el llamado fue a abstenerse de adquirir el medicamento con las características señaladas, denunciar cualquier indicio de comercialización y comprar únicamente a proveedores autorizados, con verificación de licencias y documentación legal de adquisición.

Cofepris sostuvo que continuará con acciones de control sanitario y que informará si se detectan nuevas evidencias, al tiempo que el caso vuelve a colocar en el centro la venta de medicamentos falsificados en entornos digitales, donde el consumidor no puede confirmar autenticidad y procedencia. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

