4T cumplirá con fallo de vacunar a menores de edad: AMLO

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, afirmó que la Cuarta Transformación (4T) no ha sido notificada de manera oficial sobre la resolución de la jueza que ordenó a la Secretaría de Salud vacunar contra COVID-19 a todos los menores de 12 a 17 años.

Durante su intervención en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario afirmó que la secretaria judicial, en funciones de juzgadora, se excedió con dicha orden.

“El Gobierno Federal no ha sido notificado de la resolución, es la juez Séptima de Distrito con sede del Estado de México, es una secretaria judicial que está asumiendo funciones de juez, por cubrir un periodo vacacional”, indicó Adán Augusto.

Acusó que se trata de una estrategia para ir contra una ‘exitosa’ campaña de vacunación, en donde México se coloca entre los países que han logrado mayor avance.

“Es toda una estrategia para combatir la más exitosa campaña de vacunación en el mundo, porque México es el primer país en el mundo que cumple con la meta en los términos en los que fue presentado el plan nacional de vacunación y adicionalmente a ello les digo que es una solicitud de amparo presentada por un ciudadano en el Estado de México”, indicó López Hernández.

El funcionario señaló que la juzgadora cometió un exceso: “nosotros, sin haber sido notificados, sostenemos que se excedió la juzgadora porque una solicitud individual no puede tener efectos generales y aquí con el argumento de que es una persona que tenía el temor de ser contagiado por la variante Delta, emite una resolución ordenando cambiar el plan nacional de vacunación”.

Por otra parte Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno cumplirá con el fallo de vacunar a los menores de edad mexicanos, pese a que aún no le hes notificada la resolución de manera oficial.

“Vamos a respetar todos los amparos y los mandatos judiciales, no vamos a incumplir con ninguna responsabilidad legal”, añadió.

Esto respecto al ultimátum de 5 días que impuso una juez federal para que inicie la vacunación anticovid para todos los menores de edad de 12 a 17 años, independientemente de que tengan o no alguna comorbilidad, López Obrador señaló que se cumplirá con el fallo.

No obstante, remarcó que estas resoluciones de amparo todavía ‘no son definitivas’. Destacó que lo privado, lo particular, no se anteponga al interés público, sino que prevalezca el bien mayor para todos los ciudadanos.