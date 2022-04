Abrirían expedientes a ‘contras’ de reforma

CDMX.- Tras destacar que la oposición logró infringir a Morena una derrota “monumental”, al rechazar su reforma eléctrica, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, denunció que desde el gobierno federal han mandado mensajes para presionar y amenazar con abrir expedientes judiciales en contra de priistas y colaboradores, de no votar en favor de la iniciativa de reforma eléctrica.

En conferencia de prensa, el dirigente del partido tricolor anunció que denunciará ante instancias internacionales estos intentos ilegales por utilizar los órganos de justicia del Estado mexicano para perseguir a los opositores.

“No nos van a doblar, ni nos van a amedrentar, no nos van a intimidar, no van a dividir a nuestra coalición ni van a chantajear a legisladores. Vamos a votar en contra de esta iniciativa que es regresiva para nuestro País”, advirtió, tras señalar que el PRI no se va a prestar a ningún tipo de “concertación”.

Dijo que si quieren manipular el sistema de justicia se van a evidenciar ante el pueblo de México, ya que “politizar la justicia, judicializar la política, solo es de una dictadura, de un gobierno represor, de un gobierno que no cree en la democracia”.

Por otra parte, Moreno Cárdenas lamentó que Morena estuviera alargando artificialmente la sesión de la Cámara de Diputados para que la votación sobre la iniciativa de reforma eléctrica se diera durante la madrugada y de esa manera tratar de minimizar el gran impacto mediático de su derrota.

PRIMERA DERROTA

Aseguró que esta primera derrota de una iniciativa de reforma constitucional del Presidente de la República se debió a la falta de acuerdos y a la soberbia de Morena, que pretendió imponer la propuesta presidencial.

Al respecto, el coordinador de Morena, Ignacio Mier evitó confirmar o desmentir los dichos de Alejandro Moreno, y señaló que “eso le corresponde a otros órganos de revisión”.

“Eso no lo sé, le corresponde a otros órganos de revisión como la Auditoría Superior del Estado de Campeche, en el caso de recursos federales a la Auditoría Superior de la Federación, y derivado de todo el procedimiento de revisión, cuando hubiese un pliego de observaciones ya sería competencia de las fiscalías, pero yo no me meto en eso”.