Acusan a AMLO de montaje: empresa donde trabaja su hijo José Ramón creó su página ayer

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este lunes que su hijo mayor, José Ramón López Beltrán trabaja en una empresa, propiedad de los hijos de Daniel Chávez, quien es supervisor ‘honorífico’ del Tren Maya, por lo que aseguró que no existe ningún conflicto de interés.

Durante su conferencia matutina López Obrador aseguró que la esposa de su hijo, Carolyn Adams tampoco cuenta con contratos en Petróleos Mexicanos (Pemex): “Su esposa lo mismo, no tienen nada que ver con Pemex, ni con ninguna empresa vinculada al Gobierno”.

“En efecto es una empresa de los hijos de Daniel Chavez, que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada, ni tenemos ninguna relación de negocios, él no tiene ningún negocio en el Gobierno Federal, no hay ningún problema de interés. Es de los empresarios que nos ayudan, porque quieren apoyar en el caso del Tren Maya para concluirlo y José Ramón está trabajando en Estados Unidos”, sentenció AMLO.