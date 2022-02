Con un mural exigen justicia por los seis periodistas asesinados en México

“ Los artistas, los intelectuales, estamos apoyando a esta gente maravillosa que son los periodistas, que sin ellos no sabríamos la realidad, por ellos conocemos la realidad de lo que pasa ”, explicó a Efe Macotela.

Mientras pintaba Magali Ávila, artista visual, relató que lo que estaba pintando habla del miedo y de los medios de comunicación. “Creo que hay demasiado miedo a expresar lo que realmente sucede y por eso también estamos muy desinformados”, mencionó.

En opinión de Macotela, en referencia a las críticas que Andrés Manuel López Obrador hace de forma recurrentemente a ciertos medios y comunicadores durante su mañanera. “No están siendo respetados, se me hace increíble, yo no esperaba una respuesta así del presidente, y por eso estamos aquí”, precisó.

TE PUEDE INTERESAR:

Legisladores desechan iniciativas a favor de periodistas