AMLO ataca otra vez a Loret de Mola, acusa a medios de crear campaña en su contra por exhibir su supuesto sueldo

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a generar polémica tras atacar de nueva cuenta al periodista Carlos Loret de Mola luego de que éste exhibiera la mansión en la que vive uno de sus hijos en Houston, Texas. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador informó que su hijo, José Ramón López Beltrán trabaja en una empresa de los hijos de Daniel Chávez, además es supervisor honorífico en el Tren Maya, pero "no cobra nada, ni tenemos alguna relación de negocios". "Él no tiene ningún negocio con el Gobierno federal. No hay problema de interés. Es de los empresarios que nos ayuda porque quiere apoyar en el caso del Tren Maya para concluirlo y José Ramón está trabajando en Estados Unidos. Su esposa lo mismo. No tiene nada que ver con Pemex, ni con ninguna empresa vinculada al Gobierno. Pero el asunto no es de conflicto de intereses, el asunto es golpear y hay mucho dinero de por medio", afirmó. "No llegamos aquí para que continúe lo mismo. No es más de lo mismo. No somos [Vicente] Fox. Acuérdense cómo engañaron en el 2000 de que iba a haber un cambio. ¿Hubo cambio? Nada. Fue lo mismo. El Secretario de Hacienda de Fox era el Subsecretario de [Carlos] Salinas y siguieron con la misma política de saqueo. Lo hemos dicho no se cuántas veces: la gente votó por nosotros para llevar a cabo una transformación, para limpiar de corrupción al Gobierno", sostuvo el Presidente y volvió a poner el cuadro de los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola.

AMLO ACUSA A LORET DE MOLA DE RECIBIR PAGOS DE LA 'MAFIA' POR ATACAR A LA 4T "Miren esto. ¿Lo sabía la gente? ¿Sabía el pueblo de México que este señor tiene ingresos como periodista por 35 millones de pesos al año? Dos millones de pesos al mes. ¿Quién gana eso? ¿Un científico, un intelectual, el Presidente? ¿Y por qué gana tanto ese señor? Porque le pagan los de la mafia del poder para atacarme, debilitarnos y que regrese el mismo régimen de corrupción", aseguró desde Palacio Nacional. "Yo hasta celebro la verdad, me dio gusto que echaron a andar una frase [un foro en Twitter] para que pusieran: 'Todos somos Loret'. Imagínense. Se me cae la cara de pena, de vergüenza. Afortunadamente no fueron muchos. Porque hay unos muy 'vivillos' que allí andan todavía ensarapados. Pero otros que ya sabemos, ¿no? Desde hace tiempo han mostrado lo que son, que tampoco debe de avergonzarnos, son conservadores. Lo importante es que ahora ya se están quitando la máscara", señaló.