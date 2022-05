Doctora acusada de asesinato por cirugía estética es detenida, asegura que no participó

Ciudad Juárez.- La Fiscalía General del estado de Chihuahua detuvo a la doctora Judith Hernández, manteniéndola esposada a una cama de hospital y resguardada las 24 horas por policías, acusada de asesinato.

El viernes 13 de abril, Judith fue arrestada en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez al salir de su consultorio, donde acus que “se me detiene como un criminal; cerrándoseme el paso varios carros y bajándose alrededor de seis personas con pistola, yo en ese momento pensé que era un secuestro”, relató la doctora desde el Hospital General.

Y es que, según las autoridades, acusan que la doctora es responsable de la muerte de Laura Ávila, una ciudadana mexicoamericana, quien en octubre de 2018 se iba a someter a una cirugía estética de nariz y que al momento de ser anestesiada, la mujer de 36 años tuvo una reacción alérgica que le provocó daño cerebral y quedó en estado vegetativo.

Pero su familia de Dallas, Estados Unidos, decidió desconectarla y desde entonces, comenzaron una campaña en su contra a través de redes sociales, señalando a la doctora Judith Hernández por los hechos y acusándola de “asesina”.

Pero, el abogado de la doctora explicó que Judith “nunca la tocó, no la operó”, pues para la intervención, ella sólo participó como ayudante.

Debido a que la doctora Judit Hernández es hipertensa, durante la detención sufrió una crisis, así como angina de pecho inestable.

“Ruego a Dios que ningún compañero del gremio médico tenga que pasar por esto. No somos criminales no merecemos que se nos trate así (...) no somos delincuentes, vivimos para nuestros pacientes”, público en sus redes sociales la doctora.

