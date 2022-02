México está listo para aumento en precios de gasolina y gas por guerra en Ucrania: AMLO

Por ejemplo, producir más energía eléctrica con agua, vamos a echar a andar a toda su capacidad las hidroeléctricas, pero estamos preparados para que no haya apagones y no aumente el precio”, reveló AMLO .

“Estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que si nos aumenta mucho el precio del gas de importación podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica, que no requieren gas, para evitar el aumento en los costos de la energía eléctrica.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional , el Presidente también afirmó que en el país no escaseará la energía eléctrica debido a que se activarán a su máxima capacidad las hidroeléctricas del país.

“Hay un subsidio para decirlo con claridad de modo que aunque aumente el precio de gasolina de importación que esto no se traslade a los consumidores, que mantengamos el precio de las gasolinas como está acordado, que no aumente el precio por encima de la inflación”, subrayó AMLO .

En el caso de México, pese a que es un gran productor de crudo, necesita igualmente de la importación de gasolina. Nuestro país se ve obligado a importar gasolina desde Estados Unidos porque no tiene la capacidad de refinación necesaria para abastecer su demanda interna.

Respecto al conflicto, en términos de política exterior, Andrés Manuel López Obrador confió en que Ucrania y Rusia puedan entablar el diálogo y evitar que escale el uso de la fuerza.

“Vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo que no se utilice la fuerza que no haya invasión, no estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que se ha pronunciado por la paz”, sostuvo.