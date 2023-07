‘Quiero ser mexicano’: Niño africano hace berrinche por su amor a las quesadillas y se hace viral (Video)

De acuerdo con el menor, su inconformidad con su nacionalidad etiope y africana radica en que no puede comer quesadillas, debido a que no vive en México .

En redes sociales se hizo viral el video de un niño que hace un berrinche a su madre, mientras le reclama por no ser mexicanos. La reacción del menor se hizo viral .

En este mismo sentido, Xavian asegura que ya no quiere ser africano ni vivir en Estados Unidos. Su hermano mayor explicó en el mismo video que un compañero de escuela de Xavian es mexicano, lo que pudo detonar el interés del menor en la gastronomía mexicana.

‘LOS MEXICANOS NACEMOS DONDE NOS DA LA GANA’

La madre del menor intentó explicarle a Xavian que su amigo, de nombre Nagasi, también es etiope y mexicano debido a que sus padres son de esos países, situación que es muy distinta a la de su familia.

“Nagasi es etiope también. Es mitad mexicano, pero también es etiope. Tus padres no son mexicanos. Su mamá es mexicana. Yo no soy mexicana, tu papá no es mexicano”, explica la mujer.

“Pero yo soy mexicano también”, asegura el niño.

La reacción de ambos y la inocencia del menor han generado un sinnúmero de reacciones en las redes sociales donde, hay quienes aseguran que para ser mexicano no se necesita haber nacido en el país.

No cabe duda que la gastronomía mexicana ha conquistado más de un paladar a lo largo del globo. En este sentido, los usuarios aseguran que Xavian debe probar los tacos o tamales, para consolidar su amor por México.