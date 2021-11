Rubén Rocha Moya toma protesta como Gobernador de Sinaloa

Para dar pie a que el tenor José Manuel Chu Reyes interpretara “Cantares”: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”.

En su discurso de recepción el actual Gobernador de Sinaloa aseveró que “Las y los sinaloenses fueron más que generosos conmigo, (...) fui electo para gobernar a Sinaloa en el periodo 2021-2027, asumo esta alta encomienda con la humildad y con el postulado de la democracia. El mandatario no es el que manda, sino el que obedece al mandato Constitucional (..) Gobernaré para todos y todas las sinaloenses”

Y declaró que “creo haber recibido bien las cosas, me he enterado lo que hay, a lo mejor hay muchas cosas que no sé... no vengo a perseguir aquí, yo quiero ver para adelante”, mencionó recalcando el apoyo en el proceso recepción-entrega con la administración saliente.

“Juntos vamos por un Sinaloa menos desigual y más justo. Juntos en fina vamos a erradicar la corrupción donde quiera que este”, insistió el mandatario.

En la ceremonia agradeció a familiares, compañeros políticos y miembros del gabinete. Mismo quienes también presentó para arrancar con gestiones a partir de mañana.