Sánchez Cordero responde a Bob Menendez, senador de EU que criticó postura de México ante Rusia

¿QUÉ DIJO EL SENADOR MENENDEZ?

El 2 de marzo, el Presidente del comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Bob Menendez, mencionó que no le sorprende que el gobierno de México está en contra de imponer sanciones a Rusia.

“No me sorprende que el presidente (Andrés Manuel) López Obrador tome esa posición, creo que es una posición equivocada. Yo no creo que México quisiera que el mundo se mantuviera aislado si otro país estuviera invadiendo a México, quisiera que la comunidad internacional estuviera sancionando a ese país que está invadiendo”, expresó ante las preguntas de la prensa.

También expresó que México se mantuviera “independiente, cuando el resto del mundo está actuando, es aliarte con el opresor”, asegurando que el país “se está poniendo de parte del opresor que es Rusia y Putin”.

Aunado a esto, Marcelo Ebrard, canciller mexicano, reiteró que México no aplicará sanciones en contra de Rusia, con excepción de lo que se acuerde en el consejo de la ONU.