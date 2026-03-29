Neutralizan Semar y FGR laboratorio de metanfetamina en Mocorito, Sinaloa; destruyen 600 kilos

CULIACÁN, SIN.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), localizaron y neutralizaron un laboratorio clandestino dedicado a la producción de metanfetamina en inmediaciones del poblado Las Juntas, municipio de Mocorito, Sinaloa, presuntamente vinculado con “La Chapiza”. De acuerdo con el reporte, el hallazgo ocurrió durante patrullajes de vigilancia aérea y terrestre, en los que personal naval ubicó y aseguró el sitio utilizado para la elaboración de droga sintética.

En el lugar, los efectivos destruyeron 600 kilogramos de producto terminado de metanfetamina y aseguraron diversos precursores químicos, entre ellos 200 litros de alcohol bencílico, 500 kilogramos de tolueno y 75 kilogramos de sosa cáustica. La Semar informó que el laboratorio contaba con áreas de operación y materiales para la producción, como cuatro tinas de plástico con capacidad de 500 litros, tres tinas con capacidad de mil litros y una bomba sumergible.

También fueron inhabilitados nueve quemadores, 10 cilindros de gas con capacidad de 30 kilogramos y 17 ollas de peltre, con el objetivo de evitar que el equipo fuera reutilizado. Con este aseguramiento, la autoridad estimó una afectación económica a la delincuencia organizada de aproximadamente 157 millones de pesos, así como la posible distribución de 15 mil dosis de droga que, indicó, no llegarán a las calles. La Semar señaló que la acción representa un golpe a estructuras logísticas de grupos delictivos y reiteró que mantiene coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno para tareas de seguridad.

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