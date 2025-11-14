‘Ni un niño más para el narco’: Senado alerta esclavitud moderna y exige acción urgente

CDMX.- El Senado de la República inició el análisis en comisiones de una reforma presentada por legisladores del PRI que busca proteger a niñas, niños y adolescentes del reclutamiento forzado por parte del crimen organizado. La propuesta surge tras revelarse que decenas de iniciativas para frenar esta práctica permanecen detenidas en la agenda legislativa.

El proyecto, impulsado por el senador Manuel Añorve, responde a reportajes que documentan la existencia de medio centenar de iniciativas congeladas para tipificar la leva de menores y detener el uso de “pollitos de colores”, término empleado por grupos delictivos en el norte del país para referirse a niños y adolescentes usados como halcones, distribuidores de droga o incluso sicarios.

TE PUEDE INTERESAR: Preocupa a la SIP el conflicto entre TV Azteca y el Gobierno de México

La iniciativa plantea reformar el artículo 16 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para reconocer expresamente el derecho de la niñez a recibir protección frente al reclutamiento criminal. Además, busca establecer la obligación del Estado de prevenir, atender, reparar y reintegrar a las víctimas de este fenómeno.

Añorve advirtió que en diversas regiones del país los menores se han convertido en “mano de obra barata” para los cárteles. “Les pusieron un apodo bonito para ocultar la barbarie: pollitos de colores. Les prometen tenis y likes, pero les entregan miedo, drogas y una pistola, mientras el Estado, muchas veces, voltea hacia otro lado”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum niega viaje a Palenque y rechaza especulaciones sobre reunión con López Obrador

El legislador lamentó el asesinato reciente del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, perpetrado presuntamente por un joven de 17 años reclutado por la delincuencia organizada. “Ese adolescente era adicto, usado como desechable. ¿Eso es justicia o la evidencia más cruel de un sistema que llega tarde a todo?”, cuestionó.

El senador afirmó que este fenómeno constituye una forma de esclavitud moderna y exigió una respuesta institucional inmediata. Entre las propuestas planteadas destacan la creación de protocolos de detección temprana en escuelas y comunidades, atención psicosocial especializada, rutas de reinserción y mayor coordinación entre autoridades de protección a la niñez, seguridad pública, fiscalías y el sector educativo.

Añorve sostuvo que el país no puede seguir postergando decisiones fundamentales. “La niñez no necesita discursos de manual, necesita resultados”, afirmó. Finalmente llamó al gobierno federal a actuar con firmeza y urgencia: “Lo costoso no es invertir en prevención; lo costoso es no hacer nada. Ni un niño más reclutado por el crimen”. Con información de El Universal